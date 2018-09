È una Costanza Caracciolo mai vista quella che nel pomeriggio di sabato 22 settembre si è raccontata Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l’ex Velina bionda ha raccontato per la prima volta del grande dolore provato un anno fa causato da un aborto, dell’amore per l’ex calciatore (ex di un’altra storica velina, la mora Elisabetta Canalis) Christian Vieri e della figlia in arrivo. L’interruzione della gravidanza è stato un dolore fortissimo e ha segnato la vita di Costanza. L’ex velina di ‘’Striscia la Notizia’’, durante la triste confessione, non ha nascosto le sue lacrime davanti a Silvia Toffanin. “L’interruzione della gravidanza fu un momento terribile, - ha raccontato Costanza Caracciolo ai microfoni di Verissimo - ho scoperto di aver perso il bambino negli stessi giorni in cui era uscita la notizia sui giornali. E volevo dire a tutte le donne che hanno avuto questa esperienza che le sono molto vicino, capisco la loro sofferenza". (Continua a leggere dopo la foto)



La showgirl 28enne, per la precisione, diventerà mamma a novembre. Costanza Caracciolo è felicissima, come lo è Christian Vieri. L’ex calciatore diventerà padre per la prima volta a 45 anni. ‘’Sono emozionata perché è la prima volta che esco ufficialmente allo scoperto. Sono felicissima spaventata - ha spiegato la showgirl ai microfoni di Silvia Toffanin - ma non vedo l’ora di affrontare questa nuova avventura.

Nel dicembre del 2017, dopo la diffusione della notizia di una possibile gravidanza, la coppia aveva annunciato l’aborto. “È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo- si leggeva nel post social - il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita". Parlando del suo compagno, Costanza Caracciolo ha dichiarato che, prima di mettersi insieme a Christian Vieri, i due sono stati amici per circa dieci anni.

L'ex velina, inoltre, sposerebbe più che volentieri l'ex calciatore: ‘’Conosco Vieri da molti anni ma non mi sarei mai aspettata di creare una famiglia insieme a lui. Lo conosco da dieci anni perché avevamo tanti amici in comune. È strano come a volte l’amore della tua vita ce l’hai davanti e te ne rendi conto solo dopo anni. È stata una cosa incredibile ma molto naturale. Lui è molto protettivo, dolce e con lui mi faccio un sacco di risate. Stiamo bene insieme, ci divertiamo tantissimo. Se Bobo me lo chiederà, lo sposerò’’.

“Bella? È una balena!”. Ma Costanza Caracciolo, incinta, non gliela fa passare liscia