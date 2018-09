“Non si sa chi vincerà”. Nadia Toffa e il cancro: la lotta continua, ma c’è una novità

Quel che è stato dal 2 dicembre 2017 in poi, l’ha resa una persona diversa. Nadia Toffa, 39 anni, ha scoperto di avere un cancro. E in questi mesi la malattia non l’ha mai voluta tenere nascosta. Prima il racconto durante la diretta a ''Le Iene'', poi via social, con foto, racconti e video. Nadia continua la sua battaglia. Grata per la vicinanza dei milioni di fan che la seguono, la giornalista e storica inviata del programma di Italia Uno, ha deciso di raccontare la sua storia in un libro. "Fiorire d'inverno" (Mondadori). Nel racconto di Nadia Toffa emerge tutta la grinta di questa ragazza che giorno dopo giorno sta cercando di mettersi alle spalle la malattia cercando di battere il tumore che l'ha colpita. Sul suo profilo Facebook ha voluto presentare il libro con parole che danno speranza a chi sta combattendo la sua stessa battaglia: "Ecco qui Ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un'occasione, una opportunità". (Continua a leggere dopo la foto)



Poi Nadia Toffa spiega come è nata l'idea di questo libro: "Una creatura, questo libro, nata nel periodo più difficile della mia vita - scrive - eppure vi inonderà di gioia. Lo troverete pieno d'amore. 'Fiorire d'inverno' perché non ho mai sospeso la vita per la malattia, per il cancro e nessuno dovrebbe farlo. Ecco come ci sono riuscita io". Infine lascia al destino il ruolo di arbitro in questo duro match contro la malattia: "Non si sa - ammette con sincerità la Toffa - chi vincerà''.

''Vivendo lo scoprirò controllo dopo controllo tra qualche anno. Chi ha il cancro sa di cosa parlo''. Il post di Nadia Toffa ha fatto immediatamente il pieno di like e di condivisioni. I suoi fan le hanno inviato una valanga di messaggi di sostegno. Per acquistare Fiorire d’inverno in libreria bisognerà aspettare il 6 ottobre. Nel frattempo, però, quelli interessati a comprare subito il nuovo libro di Nadia Toffa possono ordinarlo in anteprima sul sito di Mondadori (l’editore, infatti, ha uno store online). Il costo del libro è di 15, 30 euro per un totale di 144 pagine.





Nadia Toffa ha scoperto di avere un cancro nel dicembre del 2017 dopo aver accusato un malore. Nel febbraio del 2018, durante una puntata de Le Iene, era arrivata la confessione: “In questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’operazione. Mi hanno tolto il cento per cento di quel cancro, ma ho fatto le terapie preventive perché poteva essere rimasta una cellula malata non ci si deve vergognare, non mi devo vergognare neppure di questa parrucca che indosso. Non trattateci da persone malate, siamo dei guerrieri. Chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco“.

“Non volevo morire”. Toffanin in lacrime alla prima puntata di Verissimo. Gelo