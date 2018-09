È un fiume in piena, Fabrizio Corona. Intervistato a Verissimo di Silvia Toffanin parla della sua vita, dei suoi processi e dei suoi affari. E parla anche di Silvia Provvedi, la sua ex. La relazione con la cantante de Le Donatella, nata ai tempi della prima scarcerazione, è finita in estate, e lei ha trovato presto consolazione tra le braccia di Federico Chimirri, dj ex ex corteggiatore di Nilufar Addati a ''Uomini e Donne''. Silvia, con la gemella Giulia, è nel cast del Grande Fratello Vip e l'ex re dei paparazzi, durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, non ha avuto parole molto lusinghiere sulla sua storia. ''La verità è che non siamo mai stati una coppia - ha spiegato Fabrizio Corona - penso di non averla mai amata. Le donne delle mia vita sono state solo due: Nina Moric e Belen Rodriguez. Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Siamo ridicoli da vedere insieme. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile, ma non la considero uno dei grandi amori della mia vita''. (Continua a leggere dopo la foto)



Le parole di Fabrizio sono pesantissime. Il racconto dell'ex re dei paparazzi prosegue e porta alla luce lati inediti della storia con la brunetta del duo musicale ''Le Donatella''. ''È stata una storia particolarissima, che nessuno può capire. Dopo la galera mi sono appoggiato a lei. Poi c'era la paura di restare da solo, - ha raccontato ancora Fabrizio Corona - dopo la galera non ero io. Mentre lei era in vacanza ho trovato il coraggio di chiudere, le ho fatto i bagagli e l'ho mandata via.

''Noi siamo arrivati a un punto in cui Silvia ha rischiato di ammazzarmi due o tre volte, ad esempio mi ha tirato un vaso. Litigavamo sempre. - ha raccontato ancora l'ex marito di Nina Moric e papà di Carlos Corona - Lei sembra matura ed equilibrata? Non sempre le persone sono quello che sembrano. Veniva sempre a trovarmi in galera? Vorrei vedere se fossi stato uno qualunque. Quando vedo le foto non provo nulla, penso: ‘Come caz*o ho fatto a stare con quella lì'. Silvia fa bene ora a stare con uno giovane''.

Poi la confessione sui veri amori della sua vita, l'ex moglie e modella croata Nina Moric e la showgirl argentina Belen Rodriguez. ''Credo che Nina sia ancora innamorata di me, ma non torneremo insieme. Il mio sogno è trasferirmi negli Stati Uniti con lei, Carlos e tutto il mio staff di amici e collaboratori''. E su Belen Rodriguez: ''Il più grande amore della mia vita, la miglior persona del mondo. Quando ho un problema e ho bisogno di parlare, lei c'è sempre. Ora è felice e serena, io devo ancora spegnere il diavolo dentro di me''.

“Mi ama ancora!”. Fabrizio Corona non ha dubbi, la scottante rivelazione a Verissimo. E riguarda proprio lei. L’ex re dei paparazzi esulta: ridotta la pena a sei mesi