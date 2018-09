Nata a Povegliano Veronese, comune di settemila anime della provincia di Verona, in Veneto, Lory Del Santo (all'anagrafe Loredana) ha esordito in televisione come valletta del Festivalbar nel 1975, raggiungendo la notorietà col ruolo della "bigliettaia" in Drive In, negli anni Ottanta. Nel frattempo ha preso parte a Tagli, ritagli e frattaglie e ha posato per alcuni scatti fotografici passati alla storia; sempre negli anni Ottanta, oltre a Drive In, è apparsa in Sponsor City e Bum Bum all'italiana. Lory Del Santo anche partecipato a Miss Universo, rappresentando l'Italia nel 1980, e ha recitato in diversi film per il cinema, tra cui Geppo il folle (1978), Dove vai se il vizietto non ce l'hai? (1979), Caro papà (1979), I seduttori della domenica (1980), L'onorevole con l'amante sotto il letto (1981), W la foca (1982) e il più recente Vita Smeralda (2006). Negli anni successivi Lory Del Santo è stata spesso al centro delle cronache rosa ed è tornata alla ribalta nel 2005, vincendo la terza edizione de L'Isola dei famosi. (Continua a leggere dopo la foto)



Successivamente ha spesso partecipato come opinionista a diversi programmi televisivi, pubblicato un'autobiografia e partecipato come concorrente a due reality show: nel 2009 alla quarta edizione de La fattoria e nel 2016 alla quinta di Pechino Express. Dal 2014 ha dato vita una webserie che porta la sua firma: stiamo parlando di The Lady, i cui webisodi vengono pubblicati su YouTube; l'opera è interamente scritta, diretta, prodotta, montata e fotografata dalla Del Santo. Nel 2018 entra nella casa del Grande Fratello Vip. La sua vita privata è stata oggetto di notizia per due tragici casi. Lory Del Santo ha perso due figli.

Conor, avuto dalla relazione con Eric Clapton, conosciuto nel 1985 in Italia; il bambino è morto all'età di cinque anni, precipitando dal 53º piano di un grattacielo, a New York, il 20 marzo 1991. "Gli esseri umani sono composti di cicatrici che guariscono ma lasciano il segno. - aveva raccontato ai microfoni di Barbara D'Urso nel 2016 - Tutti noi abbiamo delle ragioni per essere tristi, soffrire, disperarci. Vedo che molta gente ce la fa ad uscire dal tunnel e trovare la luce e se ce la fanno loro penso che posso farcela anche io. Mi ispiro a loro. Ho pianto talmente tanto che poi ho detto basta".

Nell'agosto del 2018 un'altra tragedia colpisce Lory Del Santo . Il figlio Loren muore all'età di 19 anni. La notizia è stata resa pubblica dall'attrice un mese dopo durante un'ospitata a ''Verissimo''. “Mio figlio Loren ci ha lasciato – ha spiegato a Silvia Toffanin -. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”. Lory Del Santo non ha mai rivelato chi fosse suo padre, almeno pubblicamente, e anche durante l'ultima intervista alla domanda è calato il gelo. Nessuna risposta, e il mistero resta. L'attrice (28 settembre 1958, 1,75 cm di altezza e 66 chili di peso) ha un altro figlio, Devin, frutto della relazione con il manager Silvio Sardi.

