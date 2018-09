“Quella non la voglio vedere!”. La richiesta clamorosa per entrare al GFVip: chi è

Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip. Il reality show aprirà le proprie porte a un vasto cast di famosi, tra volti noti della televisione italiana, cantanti, sportivi, modelli, modelle e showgirl. Non sarà facile ripetere la buona riuscita dell’edizione 2017, vinta da Daniele Bossari, la media di ascolto fu infatti di quasi cinque milioni di telespettatori per uno share di oltre il 25% – per la finale venne toccata quota cinque milioni e mezzo di contatti, 31% di share. Si inizia lunedì 24 settembre alle 21:15 in diretta su Canale 5, ma per alcuni concorrenti l’avventura inizierà prima del previsto: si partirà nella notte tra domenica e lunedì live su Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre). A guidare il timone del GFVip sarà nuovamente Ilary Blasi, affiancata dal giornalista Alfonso Signori e della Gialappa’s Band, il trio comico formato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. (Continua a leggere dopo la foto)



A mettersi in gioco sono quest’anno le attrici Eleonora Giorgi e Jane Alexander, il comico Maurizio Battista, il cantautore Ivan Cattaneo, l’icona della tv anni ’90 Valerio Merola, lo chef Andrea Mainardi, l’attore Walter Nudo, l’attore e conduttore Enrico Silvestrin, i modelliElia Fongaro e Stefano Sala, la conduttrice Benedetta Mazza, il campione di judo Fabio Basile, la marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, la conduttrice del meteo Martina Hamdy, Francesco Monte, le Donatella e Lisa Fusco.

Sarebbe stato un lungo tira e molla quello tra la produzione del "Grande Fratello Vip" e l'attrice Eleonora Giorgi. È Spy a spiegare il motivo. Secondo quanto riporta il settimanale, la Giorgi avrebbe imposto due clausole come condizione per partecipare al reality Mediaset. Memore di quanto accaduto lo scorso anno - quando gli autori fecero entrare nella casa Corinne Clery per assistere allo scontro con Serena Grandi -, la Giorgi avrebbe fatto inserire come clausola l'assoluto divieto di ricevere sorprese da Ornella Muti, sua nemica giurata.

Eleonora Giorgi è pronta entrare nella casa del Grande Fratello Vip e anche a innamorarsi. “Vorrei prendermi una sbandata perché mi dimentico di essere una signora di quasi sessantacinque anni. Il mio animo è quello di una bimba: però, siccome sono una persona razionale, non mi potrebbe succedere mai”, ha detto l’attrice in un'intervista alla rivista Nuovo, nella quale ha raccontato le sue sensazioni in vista dell'evento televisivo.

