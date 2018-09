“È la tendenza del momento”. E Bianca Atzei si è fatta subito conquistare. Più vista?

Non sarà sicuramente l'unica, ma anche Bianca Atzei ci ha dato un taglio. Ai capelli, ovvio. Inizia la nuova stagione e, a maggior ragione subito dopo l'estate, è difficile resistere al richiamo del parrucchiere e a cambiare look. E così anche Bianca, che abbiamo visto nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, ha ceduto. Addio capelli lunghi: ora sfoggia un'acconciatura nuova di zecca. Che, scrive Gioia, è proprio in linea con la moda del momento. Sissignore, se anche voi meditate un 'colpo di testa', allora sappiate che il nuovo taglio medio di capelli della Atzei è l'ennesima conferma che il bob medio leggero è la tendenza capelli Autunno Inverno 2018/2019. Non è un caso, d'altronde, che oltre a Bianca anche Elisabetta Canalis e Martina Colombari si siano fatte conquistare dal caschetto medio destrutturato. Prendiamo appunti: il taglio medio è il trend da seguire questa stagione. E, aggiunge la rivista, deve essere possibilmente con la riga di lato e 'messy'. (Continua dopo la foto)



Chissà se la Atzei, che è una delle cantanti più apprezzate e seguite nel nostro Paese e che dopo l'Isola ha accresciuto notevolmente la sua popolarità, ha voluto seguire la moda o, più semplicemente, con l'arrivo dell'autunno sentiva l'esigenza di rinnovare la sua immagine. Molti dicono che un taglio di capelli drastico è sintomo di desiderio di cambiamenti. Sta di fatto che Bianca si è affidata al suo hair stylist di fiducia, Roberto Farruggia, e detto addio ai capelli lunghi dopo tempo.

La cantante ex storica di Max Biaggi è passata a un bob asimmetrico più corto sulla nuca, portato liscio e con la riga laterale. Come spesso accade in questi casi, è stata lei stessa a rivelare il cambio look, mostrandosi prima di spalle nel momento in cui Farruggia le tagliava la chioma e poi a opera conclusa. E nella didascalia del post ha scritto: "Eccomi. Il cambiamento è crescita. Il cambiamento è libertà… vi piaccio?".

Se c'è qualche cambiamento in vista, probabilmente lo sapremo a tempo debito. Sul fronte vita privata, invece, a quanto pare Bianca è ancora single. Ma continua l'idillio con l'ex gieffino Jonathan, che ha conosciuto all'Isola dei Famosi. I due sono soliti scambiarsi tenere dediche e in una delle ultime lui si è congratulato così per l'uscita del nuovo single dell'amica, 'Come un'isola': “Ci siamo conosciuti su un’Isola – ha scritto lui postando una foto che li ritrae insieme – ed è sempre 'Come in un’Isola'. Auguri baby per il tuo nuovo singolo. Tra poco torno da te”.

