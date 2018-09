Diciamo la verità: Mara Fasone non ha ancora incontrato la simpatia di gran parte del pubblico di Uomini e Donne. Bella da togliere il fiato, raccontando la sua storia nel video di presentazione la nuova tronista aveva commosso tutti. Ha rivelato di aver sofferto molto per le difficoltà economiche della sua famiglia e che è stata costretta a sopravvivere in condizioni difficili. Si è dovuta occupare delle sue tre sorelle minori, sostituendosi ai suoi genitori, costretti a lavorare giorno e notte. E anche di essere arrivata a Uomini e Donne per trovare un uomo con cui costruire una famiglia. Ma quando Mara ha incontrato i corteggiatori, ha messo in mostra lati di sé che nel video non erano emersi. E sono arrivate le critiche. A pioggia. I telespettatori social l'hanno accusata di essere superficiale e altezzosa e anche di avere un atteggiamento troppo aggressivo con i ragazzi arrivati in studio per conoscerla (“Ascoltatemi bene perché io non ripeto” è stata una delle frasi cult). (Continua dopo la foto)



Ci si è messa Tina Cipollari, una che di certo non le manda a dire, e ha subito inquadrato Mara come una ragazza che non potrà mai entrare nelle sue grazie. Nell'ultima puntata del trono classico andata in onda, Mara è stata anche molto criticata per il comportamento con Luigi, l'altro tronista che si è invaghito di lei ed era indeciso se lasciare il trono per andarla a corteggiare. Ma è nella registrazione del 19 settembre scorso che la Fasone riceve un'altra serie di attacchi pesanti in studio.

È il sito Isa e Chia ad anticipare che la nuova puntata che vedremo presto in onda non è stata proprio facile per lei, presa di mira in particolar modo da Gianni Sperti e dalla collega Teresa Langella che per tutta la durata della puntata hanno scagliato varie frecciatine a Mara. L'opinionista l'ha infatti accusata di star cercando un uomo che stia messo bene economicamente dopo che la tronista ha deciso di far rimanere Giovanni, che possiede una farmacia.

La Fasone non ha per niente gradito quelle accuse di Sperti ed è andata fuori di se. Poi però ha corretto il tiro e ammesso che sì, è alla ricerca di un uomo con una certa stabilità economica. A quel punto 'è partita' pure Teresa, che ha fatto notare quanto Mara sia diversa rispetto a come si era presentata nel video iniziale. Un'osservazione, questa, che le è stata già rivolta diverse volte. Riuscirà Mara a far cambiare idea a Gianni e Teresa?

