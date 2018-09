Massimo Boldi operato per un problema al cuore: ecco come sta

Massimo Boldi, 73 anni, ha subito una delicata operazione: un intervento di angioplastica per un problema al cuore. L'attore, che è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, a 24 ore dall'intervento sta bene e non vede l'ora di tornare a lavorare. Lo racconta a TgCom24, anche per rassicurare tutti i suoi fan che aspettano di vederlo in collegamento con Barbara D'Urso, domenica 23 settembre, quando Boldi concederà un'intervista durante il programma Domenica Live. “Ora sto bene, l'ho scampata grossa – dice a TgCom24 - Durante un controllo che ho fatto la settimana scorsa qui al San Raffaele, ho fatto una coronarografia, mi hanno trovato sostanzialmente tre arterie assolutamente occluse. Dovevo ricorrere a un intervento e dovevo scegliere tra by-pass e angioplastica. Parlando con i professionisti, ho deciso di fare un'angioplastica (intervento di dilatazione e di riparazione di un vaso arterioso ostruito mediante l'introduzione dall'esterno di un dispositivo dilatante”. (Continua dopo la foto)



L'operazione, come detto, è andata bene e lui già pensa a 'rimettersi in pista': “Ora sono ancora in ospedale, ma non vedo l'ora di tornare a lavorare. Dopo l'operazione ho chiamato la mia amica Barbara D'Urso che è venuta a trovarmi e domani verrà qui la sua troupe durante Domenica Live. Sicuramente non me lo aspettavo perché stavo bene: sono entrato in ospedale per un normale controllo di routine. Però non ho avuto paura. Vengo da un periodo molto stressante: presto uscirà il nuovo film con Christian De Sica 'Amici come prima'”.

Già, per chi non lo sapesse, dopo 13 anni lo storico duo Boldi-De Sica si è ricomposto. I due si sono riconciliati nello studio di Verissimo, dove si sono stretti la mano e spiegato i motivi della separazione. “Noi ci eravamo già preparati a questo distacco – ha chiarito l’attore milanese – per poi riconciliarci”. “La vera ragione è stato il cambio di produttore di Massimo - sottolinea De Sica-, mentre io sono rimasto con De Laurentiis. Tutto qua, il resto sono cavolate”.

Tornando all'operazione, Boldi ammette che la sua famiglia “ha avuto più paura di me. Le mie figlie mi hanno 'sgridato' un po'. Ma l'importante è che sto bene e che posso tornare presto a lavorare”. E domenica, da Barbara D'Urso, l'attore, che sarà affiancato dai professionisti che l'hanno assistito, parlerà di prevenzione, che “è importantissima”. In ultimo, ci tiene a sottolineare i nomi dei medici “perché devo loro la vita: il dottor Giulio Melisurgo, è stato lui a capire il pericolo che stavo correndo, il dottor Matteo Montorfano e il dottor Roberto Chiesa”.

