Barbara D'Urso è sempre nel mirino. La conduttrice, tornata da poco anche al timone di Domenica Live dopo aver ripreso la diretta giornaliera con Pomeriggio Cinque, finisce spesso al centro delle polemiche per i suoi programmi e difficilmente replica. 'Guarda e passa', come si suol dire, e va avanti. Ma di recente ha voluto rispondere a chi la critica con tanto ardore. Lo ha fatto alla vigilia della nuova edizione del suo salotto della domenica e sulle pagine de Il Messaggero. In pratica Carmelita ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ha rivelato di essere stufa di un certo snobismo nei confronti dei suoi programmi e si sarebbe scagliata contro i detrattori con queste parole: "Non mi importa delle critiche anche se a volte mi girano i cog***i ma poi lascio stare". E ancora: "Il trash piace ovunque a tantissima gente. Più pietre mi lanciano addosso, più castelli costruisco. Arrendetevi, resto qui e non mollo. Quasi tutti vorrebbero essere al mio posto".



Alla fine della chiacchierata, un'ultima stoccata: “Sono in tv da 41 anni, so quello che faccio e pretendo passione e impegno. Io non sono cinica. Racconto la realtà fatta di tante cose, anche brutte. Lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Io però porto a casa i risultati”. Ma ovviamente Barbara finisce spesso anche in pasto al gossip. È single al momento – o così si professa – anche se, dice lei, il vincitore dell'ultimo Grande Fratello, Alberto Mezzetti, non demorde e continua a corteggiarla in modo serrato.

"Alberto è troppo simpatico. Continua a corteggiarmi e non molla, non molla, non molla. È davvero determinato. È bravo a non demordere”, ha detto la presentatrice nell'ultima intervista concessa a DiPiù. A cui ha fatto anche un'altra rivelazione che riguarda però il suo ex compagno, il padre dei suoi figli. A proposito, l'avete mai visto? Le foto ci sono, le trovate qui sotto, e alla rivista Barbara ha rivelato di aver trascorso le vacanze (poche, visto l'impegno sul set de La Dottoressa Giò) con lui, con cui ha riallacciato ottimi rapporti.

“Mauro è stato l’uomo più importante della mia vita – ha ammesso la D'Urso - Dopo anni di incomprensioni, siamo tornati in ottimi rapporti. Quest’estate Mauro ha passato con me e con i nostri figli la mia unica settimana di vacanza”. Ma chi è Berardi? Classe 1943, è un produttore cinematografico che ha lavorato con registi come Massimo Troisi, Sergio Citti, Mario Monicelli e Francesca Comencini. Lui e la Barbara non si sono mai sposati (nel 2002 la presentatrice ha detto sì a Michele Carfora e il matrimonio durato 4 anni), ma hanno avuto una relazione lunghissima (durata fino al 1993) da cui sono nati due figli: Giammauro, nato nel 1986, che è un medico chirurgo ed Emanuele, nato due anni dopo, che di mestiere fa il fotografo e il regista.

