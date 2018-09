La prima edizione di Temptation Island Vip firmata da Simona Ventura è partita. La prima puntata è andata in onda martedì 18 settembre 2018 e, a giudicare dagli ascolti, è andata bene. Non benissimo, però, perché il nuovo programma di Canale 5 non è riuscito a battere la fiction in onda su Raiuno. Il reality dei sentimenti della Ventura ha infatti registrato 3.449.000 telespettatori per il 19,5% di share, ma è stato battuto da 'Una pallottola nel cuore 3' che ha interessato 4.022.000 telespettatori con uno share del 17,51%. A luglio scorso, la prima puntata dell’edizione dei non famosi di Temptation Island, quella di Filippo Bisciglia, raccolse davanti allo schermo 3.751.000 telespettatori con il 21,5% di share. Ma è presto per tirare le somme.

Il debutto è andato comunque bene e poi bisognerà vedere come andranno le prossime puntate. Nella prima, tuttavia, c'era grande curiosità su Super Simo, tornata alla guida di una trasmissione in prima serata dopo diverso tempo. Curiosità alle stelle, poi, su come si sarebbe atteggiata col suo ex marito, Stefano Bettarini, in gioco con la nuova fidanzata, la giovanissima Nicoletta Larini. (Continua dopo la foto)



Tra i due ex è partita subito una battutina. Appena l'ha vista, lui l'ha salutata così: “Ciao amore”. E poi, poco dopo, mentre introduceva i tentatori, Simona ha lanciato questa frecciatina: “Io con gli addominali ho già dato”. E Bettarini: “Adesso ti sei data alla panza”. Ce l'aveva per caso col suo nuovo compagno, Gerò Carraro? Aspettiamoci altri scambi di battute di questo tipo. In ogni caso quello che non si è potuto fare a meno di notare per tutta la durata di Temptation è che la presentatrice è apparsa più trendy che mai.

Super Simo ha sfoggiato diversi look casual ma allo stesso tempo sofisticati. E ora, come si apprende da Instagram, non ha resistito al richiamo del parrucchiere. Quello di fiducia, è ovvio, ovvero Roberto Farruggia, che ha postato l'immagine della 'nuova' Ventura sul suo profilo. Eccola oggi, allora, con un nuovo taglio e anche una nuova tinta: è sempre più bionda. Al reality di Canale 5 l'abbiamo vista con una capigliatura più lunga, ondulata. Ora, come quasi tutte le donne che dopo l'estate si concedono una seduta dall'hair stylist, Simona si mostra diversa, con una nuova testa.





La conduttrice è passata a un bob asimmetrico più corto sulla nuca con la fila laterale e delle ciocche che le incorniciano un po' il volto. E poi il colore. Non ha rinunciato a lasciare la radice leggermente più scura, come vuole la moda del momento, ma i suoi capelli ora sono molto più biondi rispetto a qualche giorno fa. E rispetto a come l'avevamo lasciata martedì a Temptation Island Vip. Ma una rivoluzione ogni tanto ci vuole, via. E poi sta davvero benissimo così.

