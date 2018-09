Tra i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne c'è anche Lorenzo Riccardi. L'abbiamo conosciuto sempre in quello studio, ma in veste di corteggiatore. Nella scorsa stagione, infatti, aveva sceso le scale per Sara Affi Fella ma alla fine lei gli aveva preferito Luigi Mastroianni. Inutile dilungarci sul perché dopo poco tra i due è finita, fatto sta che Maria De Filippi ha voluto anche lui adesso sul trono. Luigi e Lorenzo si ritrovano così fianco a fianco nello studio che ha regalato loro popolarità. E sembrava che una volta uscita dalle loro vite Sara avessero seppellito l'ascia di guerra perché, come i fan ricorderanno bene, durante il trono se ne erano dette di ogni. Ma già nella seconda puntata del trono classico che li vede seduti sulla poltrona rossa con Teresa Langella e Mara Fasone, tra Luigi e Lorenzo sono volati stracci. Lorenzo, in particolar modo, che ha un bel caratterino, non ha mandato giù le incertezze del collega-ex rivale sul continuare a fare il tronista oppure sedersi tra i corteggiatori di Mara. (Continua dopo la foto)



Sfrontato e un po' aggressivo, difficilmente Lorenzo rinuncia a dire la sua in puntata. Ha attaccato Luigi (e non è una novità) e si è scagliato anche contro Mara. Per questo motivo vederlo in lacrime colpisce. Nella prossima puntata assisteremo a una versione inedita di Riccardi: lo dicono le anticipazioni, con tanto di foto di lui in preda al pianto. Ma che è successo di così grave da farlo sciogliere fino a quel punto? 'Colpa' di una delle sue corteggiatrici.

Giada l'ha infatti preso in giro per una vecchia storia che risale alla sua adolescenza e che, evidentemente, lo fa ancora soffrire. La ragazza, si legge in rete, lo avrebbe deriso per non essere riuscito a completare le scuole superiori: “Uno che non riesce a finire le scuole superiori è un cog***” avrebbe detto la corteggiatrice, in risposta al racconto di Lorenzo, che le aveva confidato di essere stato bocciato al quarto anno.

È bastata quella frase per far dispiacere il tronista al punto da lasciare l'esterna con Giada. Poi è arrivato lo sfogo con la redazione. Una volta lontano dalla corteggiatrice, Lorenzo ha ammesso di non avere finito le superiori per poter essere libero di aiutare il padre in officina. “Mi puoi dare dell’ignorante ma non mi puoi giudicare per le mie scelte, perché nessuno sa perché ho fatto quelle scelte!”, ha spiegato senza riuscire a trattenere le lacrime. Ha quindi ammesso di essersi sentito attaccato e preso in giro in merito a una questione per lui delicata e personale. E stavolta il pubblico in studio si è schierato dalla sua parte.

"Mara, Mara..,". Che caos a UeD! Tutti contro la Fasone. La decisione non piace