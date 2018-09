È ‘il bello’ di Tale e Quale Show, ma Mario Ermito non è sconosciuto. Ve lo ricordate?

Mario Ermito è 'il bello' di Tale e Quale Show 2018. Il pubblico femminile della nuova edizione del programma del venerdì sera di Carlo Conti l'ha notato subito tra i concorrenti, quindi è scattata la curiosità. Occhi azzurri, sguardo magnetico e un fascino che non può passare inosservato, Mario ha subito catalizzato l'attenzione su di sé. È giovanissimo, è nato nel 1991 a Brindisi, è alto la bellezza di 190 cm e Tale e Quale Show è la sua ultima sfida. Perché, certo, non è mica nuovo al mondo dello spettacolo, nonostante il suo nome non sia conosciutissimo. A 19 anni Mario è migrato dalla sua Puglia a Milano per lavorare come modello ma, dopo una breve parentesi nel mondo del fashion, Ermito decide di iniziare a percorrere la strada del cinema. Ma forse, a guardarlo bene, vi ricordate meglio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, anche se in quell'edizione del reality è stato il primo concorrente a essere eliminato. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo la carriera di Mario. (Continua dopo la foto)



Dopo essere stato eletto "Modello più bello d'Italia", la prima apparizione televisiva di Ermito risale al 2009, a I Soliti Ignoti, la trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi. Ma la grande occasione è arrivata con il Grande Fratello, edizione numero dodici, quella che lanciò personaggi come Ilenia Pastorelli. Come detto, è stato il primo inquilino a essere 'fatto fuori', ma, seppur brevissima, quell'esperienza al GF, durata solo due settimane, gli ha comunque consentito di farsi notare.

Non solo. Sempre sul piccolo schermo, l'abbiamo ritrovato anche a Ciao Darwin 6 di Paolo Bonolis. Come detto, però, dopo aver fatto anche il modello, Mario aveva il sogno di diventare un attore. Ed è riuscito a realizzarlo, perché ha partecipato a fiction di successo come "Non è stato mio figlio", "L'onore e il rispetto 5" e "Il peccato e la vergogna 3" e nella sit-com "Spa". Rimane un capitolo, quello della vita privata. Al momento il brindisino è single, ma ha una ex che conosciamo benissimo.

Per ben cinque anni, Ermito è stato legato a Francesca Testasecca, Miss Italia 2010. Una storia ormai finita, come raccontato da Mario sulle pagine di Nuovo Tv: “Ci siamo presi un pausa di riflessione. Attualmente siamo separati per via dei numerosi impegni di lavoro di tutti e due, anche se di base resta l’amore e il sentimento. Il sentimento tra me e Francesca c’è ed è puro. E io cerco in tutti i modi di tutelarlo. Tutti e due viaggiamo molto per lavoro ed è anche per questo che la gente non ci vede insieme. Francesca è una versione di me al femminile. È una ragazza d’oro ed è dolcissima”.

