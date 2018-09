Adriana Volpe oggi la vediamo sorridente e divertita in Marocco a Pechino Express 2018. Eppure questo 2018 non era iniziato sotto i migliori auspici. Lo scorso aprile, infatti, ha rischiato di morire insieme alla figlioletta. Lì, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro al mondo, ovvero le mura domestiche, si sono alzate le fiamme ed è divampato un incendio che ha rischiato di causare un'immane tragedia. Qualche settimana fa ne ha parlato direttamente Adriana: "Dopo essermi fatta la doccia sono andata a svegliare mia figlia Gisele e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che lei trovasse il bagno caldo. Mentre ero nella cameretta di Gisele, ho sentito un rumore molto forte e ho pensato che lo scaldino, appoggiato su un mobiletto, fosse caduto per terra. (Continua a leggere dopo la foto)



Poco dopo ho avvertito anche un forte odore di plastica bruciata e mi sono subito precipitata in bagno". La scoperta è stata drammatica: "Non potevo credere ai miei occhi, perché lo scaldino era esploso e le fiamme erano alte un metro! Avrebbero potuto prendere fuoco anche i tappetini e le tende, a quel punto sarebbe diventato molto difficile gestire l'incendio". Per fortuna, Adriana Volpe ha avuto la freddezza di far allontanare la figlia e domare le fiamme con un secchio d'acqua.



L'ex conduttrice di Affari Vostri ha intrapreso un adventure-game. Parliamo del reality-show di RaiDue, Pechino Express, dove la Volpe fa coppia con Marcello Cirillo. Entrambi li abbiamo conosciuti grazie a Giancarlo Magalli negli studi, appunto de I Fatti Vostri. Nelle scorse settimane proprio il noto conduttore è tornato a parlare di Adriana Volpe: tra i due i rapporti sono tutt'altro che idilliaci dopo le scaramucce 'lavorative' rese pubbliche sul piccolo schermo TV. Per Magalli: "Oramai è un storia passata. Sono ancora vittima di certe voci messe in giro dalla Volpe ma tutte le donne che hanno lavorato con me possono tranquillamente testimoniare quanto non sia misogino o prepotente sul lavoro". Eppure tra i due sembra che i rapporti saranno tesi per sempre...



A Pechino Express 2018, complice una battuta della conduttrice impegnata come concorrente nell'adventure reality Pechino Express, ecco un nuovo scambio verbale a distanza tra la Volpe e Magalli che per anni hanno lavorato insieme nei programmi di Michele Guardì. La conduttrice, ad agosto impegnata in "Profumi d'estate", nella prima puntata in Marocco ci è andata giù pesante: "Ammazza come pesano queste casse… manco ci fosse dentro Magalli". Una battuta che non è passata inosservata sul web tanto che su Twitter in molti hanno commentato divertita: "Bellissima, brava Adriana!". Eppure al diretto interessato questa uscita della Volpe non è piaciuta assolutamente...



Giancarlo Magalli risponde per le rime ad Adriana Volpe (pur non nominandola direttamente) con un post su Facebook: "Purtroppo per qualcuno l'antipatia non diminuisce allontanandosi da casa". "Dai, era una battuta", risponde una signora. "Ah, mettere uno, pure anzianotto, in una cassa ti sembra di buon gusto? Mi sono procurato un eritema scrotale…", risponde stizzito Magalli...

