La canzone italiana, specie negli anni '70 e '80 (ma non solo), ha saputo anche essere spregiudicata, cantando di argomenti che fino a quel momento mai nessuno aveva osato scoperchiare: omosessualità, violenza, razzismo, tossicodipendenza e tanta voglia di liberazione sessuale. Simbolo di questa frangia era Ivan Cattaneo, cantante, cantautore, artista e pittore. "Il corpo macchina si muove e tu sei fatto di carne per i desideri miei. Lascia che ti morda là dove non vuoi e luna acerba tu sarai.”, cantava nel brano "Polisex”. Sino all'età di 18 anni vive a Pianico, caratteristico paesino in provincia di Bergamo situato accanto al lago d'Iseo.

A 12 anni, nel 1965, Ivan si recò a Bologna, per un provino per lo Zecchino d'Oro, cantò la canzone "Lui" di Rita Pavone. A quindici anni partecipa al Festival degli sconosciuti di Ariccia. Mentre frequenta il liceo artistico impara a suonare la chitarra, studia musica e incomincia a suonare in alcuni gruppi locali di Blues, tutti appassionati di Frank Zappa e John Mayall. Viene esonerato dal servizio militare per la sua "stravaganza''. Poco dopo conosce Nanni Ricordi, che lo farà entrare nell'etichetta indipendente Ultima Spiaggia.



Nel 1975 esce il suo primo album: UOAEI. Negli anni Ottanta è proprio il singolo ''Polisex'' a regalargli un grande successo. Brano, tra l'altro, destinato a diventare il suo brano più popolare di sempre. Polisex diventa una specie di inno dei cosiddetti alternativi nella Milano degli anni Ottanta, trasmesso da tutte le radio e ben accolto anche dalla critica. Il suo temporaneo ritiro dalla scena musicale, negli anni '80, è arrivato dopo una attenta riflessione sulla piega presa dal suo percorso artistico, difforme dal suo ideale di cantautorato.

Si è così avvicinato alla pittura, riscuotendo un sempre più ampio bacino di consensi nella critica attraverso i suoi quadri. Della vita privata del cantante si sa pochissimo. Ivan Cattaneo è dichiaratamente omosessuale, non è sposato e non ha figli. Ai microfoni di gay.it ha detto: “Sono stato, volente o nolente, un modello. Incontro tanta gente che mi ringrazia per avergli dato la forza di uscire dal proprio guscio. La maggior parte delle icone gay, poi, sono le prime ad odiare i gay stessi. Per carità…“.

Nella stessa intervista Ivan ha ricordato il momento del suo coming out: ‘’È stato difficilissimo, quanto facilissimo. Difficile perché, quarantacinque anni fa, ero davvero l’unico. Facile perché non potevo mentire a me stesso visto che la mia personalità artistica si amalgamava perfettamente con quella sessuale. Erano due realtà parallele che non potevano essere in alcun modo scisse. Io non sono mai stato come i ragazzini del talent che devono far finta di essere etero per contratto, anzi’’. Ivano ‘Ivan’ Cattaneo è nato nel 1953 a Bergamo è alto un metro e ottanta e pesa 75 chili.

