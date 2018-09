Nato nel quartiere di San Giovanni, dove ancora abita, fin da piccolo Maurizio Battista lavora nel bar di famiglia. Nel 1989 esordisce come comico, ruolo che lo ha reso famoso in tutta Italia grazie alla sua comicità tutta ‘romanaccia’. Dopo aver lavorato, dagli inizi degli anni Novanta in trasmissioni della Rai come ‘’Servizio doppio’’ (1990), ‘’Caramelle’’ (1992) e ‘’Partita doppia’’ (1995), nel 2001 inizia a fare teatro col suo primo show, ‘’Vatte a fidà’’. La sua carriera decolla e Battista di divide fra teatro e programmi televisivi. Nel campo teatrale esordisce come comico con lo spettacolo ‘’Era meglio da piccoli’’ (2004). L’anno successivo arriva ‘’News’’ e due anni dopo ‘’Qualcuno dovrà pur dirglielo’’. Gli show sono poi andati in onda sulle reti Rai. Nel campo della televisione prende parte a vari programmi televisivi comici a cominciare dal Premio Antonio De Curtis. Dal 2004 al 2008 è uno dei comici di punta della trasmissione Mediaset ‘’Colorado Cafè’’. (Continua a leggere dopo la foto)

Poi arrivano altri due show sempre basati sulla satira, Seven Show (2004) e Orlando (2005) tutti e due in onda su LA7. Nei successivi anni dal 2006 al 2008 Battista porta a teatro alcuni spettacoli di discreto successo come ‘’È tutta una guerra’’ (2006), ‘’Faccio tutto da solo’’ (2007) e ‘’Cari amici miei’’ (2008). Nel 2009 la sua carriera ha un nuovo impulso dal successo di ‘’Sempre più convinto’’ del quale esibisce due seguiti nei successivi due anni. (Continua a leggere dopo la foto)



Inoltre nel 2010 partecipa come comico al cabaret ‘’Voglia d'aria fresca’’. La vita privata del comico è stata molto travagliata Il comico si è sposato, ha avuto due figli prestissimo e ha divorziato. Dal matrimonio ha avuto due figli: Federica e Simone, rispettivamente impiegata e poliziotto. "Quando sò diventato padre per la prima volt avevo 22-23 anni. Facevo le medie in pratica. Era presto prima, è tardi adesso. Non ho mai fatto figli al momento giusto”, aveva raccontato l’attore in un’ospitata a Estate in diretta. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo la separazione Maurizio Battista ha iniziato a frequentare Alessandra Moretti, giovane attrice che ha la stessa età della prima figlia. La differenza non è mai stata un problema e, nel 2016, i due (all’epoca Battista aveva 59 anni) hanno avuto anche una figlia, Anna, nome scelto dal comico in onore della mamma morta. Purtroppo anche questa relazione è naufraga. A un anno dalla nascita della piccola, il comico e l’attrice si sono lasciati. Nel settembre del 2018 Maurizio Battista entra della casa del Grande Fratello Vip. Classe 1957, Maurizio Battista è alto 1,75 chili e pesa circa 70 chili.

