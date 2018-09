A metà degli anni Novanta e per la prima parte del duemila, Walter Nudo è stato uno dei volti più ambiti del piccolo schermo. Carnagione scura così come i suoi occhi, fisico statuario e un sorriso impeccabile, l'italo canadese è stato anche il vincitore della seconda edizione dell'Isola dei Famosi nonché co-conduttore di Michelle Hunziker nel gioco di Italia 1, Colpo di Fulmine. È stato sportivo di buon livello come karateka (campione italiano di kumite categoria 75 kg nel 1987), come pilota automobilistico (Campione Italiano Endurance cat 3.5 d nel 2009) e come pugile. Protagonista delle fiction Incantesimo e Carabinieri, è stato il vincitore della prima edizione del reality L'isola dei famosi con l'87% di preferenze.

Nel 2006 vince ancora "le Olimpiadi dell'Isola" per voto del pubblico come migliore edizione e miglior vincitore fino a quel momento. In alcune interviste ha affermato di non essere sempre stato bello: da ragazzino era grassottello e aveva gravi problemi di autostima. Sono stati i numerosi viaggi, gli studi di recitazione e il karate a fargli trovare la forza di credere in se stesso. (Continua a leggere dopo la foto)



‘’Sono stato un bambino cicciottello - ha scritto in un post su Instagram - e fino all’età di 14 anni ero soggetto preferito dei bulli della zona!!! Avevo pochi amici e quei pochi erano sfigati. Non volevo più vivere nella paura di essere molestato fisicamente e psicologicamente! Non era giusto. Un giorno ho detto basta. Mi sono detto che anche io meritavo di essere felice come tutti gli altri ragazzi. Mi sono detto che anche io meritavo di avere amici che mi chiamavano a giocare a pallone e non per fare la palla. Mi sono detto che anche se nessuno credeva in me io credevo in me. Ho iniziato a fare karate e tutte le sere tornavo a casa con grosse ciocche sotto i piedi pieni di sangue, ma non mi fermavo: i miei occhi non erano sul dolore, ma sul piacere che avrei avuto una volta cambiata la mia situazione. Sono diventato campione italiano a 17 anni !!! Ben presto capì che tutto è possibile’’.

Nel 2009 ritorna negli USA e recita nel film Hopeful Notes di Valerio Zanoli dove interpreta, recitando in inglese, il ruolo dell'ingegnere Alex. Per questa interpretazione è premiato al Festival ICFF di Toronto nel giugno 2013. Il grande punto fermo della sua vita, i figli Elvis e Martin Carlos, nati dal suo primo matrimonio. Ragazzi che ora hanno 18 e 22 anni e vivono lontano dal padre, ma sono sempre al centro dei suoi pensieri. E – soprattutto – lo hanno aiutato nei momenti duri della sua vita, quelli della depressione, dei guai economici, degli amici che spariscono nel nulla.

Walter si divide fra il set e la palestra, riuscendo a mettere il lavoro davanti a tutto e a sopportare stoicamente la distanza dalla seconda moglie Céline (che vive a Firenze) e dai suoi ragazzi. La moglie, la stilista Cèline Mambour, ha conosciuto Walter al Mugello. Era il 2009 e la giovane stilista era andata a vedere una corsa in cui gareggiava proprio Walter Nudo. ‘’Il nostro amore è nato poco per volta, giorno dopo giorno, finché Céline ha deciso di trasferirsi con me a Los Angeles“, ha raccontato Walter a Diva e Donna nel 2013. Walter Nudo è nato a Montreal (Canada) il 2 giugno del 1970, è alto 1,88 centimetri e pesa settantacinque chili.

