A pochi giorni dal GF Vip, Ilary cambia tutto. Il look estremo stupisce

Il Grande Fratello Vip scalda i motori. Manca pochissimo, ormai, all’inizio della trasmissione che andrà in onda dal 24 settembre in prima serata su Canale 5. Tanti i famosi che entreranno nella casa e saranno costretti a una convivenza forzata. Chi sono? Fabio Basile, 23 anni, judoka; Eleonora Giorgi, 64 anni, attrice; Elia Fongaro, 27 anni, modello professionista; Giulia Salemi, 25 anni, influencer; Maurizio Battista, 61 anni, comico; Martina Hamdy, 24 anni, volto di meteo.it sui canali Mediaset; Ivan Cattaneo, 65 anni, cantautore e pittore; Enrico Silvestrin, 46 anni, speaker, presentatore, attore, musicista; Silvia e Giulia Provvedi, 24 anni, performer e cantanti (Le Donatella); Francesco Monte, 30 anni, modello; Jane Alexander, 45 anni, attrice, presentatrice, modella; Walter Nudo, 48 anni, creativo; Benedetta Mazza, 28 anni, conduttrice e showgirl; Stefano Sala, 28 anni, modello professionista e attore; Lisa Fusco, 39 anni, soubrette; Andrea Mainardi, 35 anni, chef e poi anche l’ex conduttore Valerio Merola e la Marchesa D’Aragona. Anche Lory Del Santo, reduce dal suicidio del figlio 19enne, entrerà nella casa. Continua a leggere dopo la foto

A condurre la trasmissione anche quest’anno sarà Ilary Blasi. La conduttrice, per dedicarsi anima e corpo al Grande Fratello Vip, ha lasciato anche la conduzione de Le Iene che sarà affidata, almeno momentaneamente, ad Alessia Marcuzzi che, dopo tanti anni, torna alla conduzione del programma con immensa gioia. Per Ilary, invece, è stata dura dire addio allo show ma siamo certi che la rivedremo presto. Venerdì 21 settembre 2018 c’è stata la conferenza stampa di presentazione della trasmissione. Continua a leggere dopo la foto

Ovviamente gli occhi erano tutti per Ilary Blasi che è apparsa più bella e in forma che mai. La signora Totti, per l’evento, ha scelto un completo rosso fuoco che ha abbagliato tutti. Ma quel che ha fatto parlare di Ilary è anche il nuovo look che nessuno si aspettava. Se qualche tempo fa, aveva stupito con una frangetta che aveva tenuto solo per pochi giorni, stavolta, il cambio di look è decisamente più estremo e stravagante. Già perché ora Ilary ha i capelli bicolor… Continua a leggere dopo la foto

Le punte, infatti, sono molto più bionde delle radici. Quindi la frangia era stata solo una “follia” momentanea. Che dite, vi piace? È sempre bella e non sbaglia un colpo. E quel completo di velluto rosso fuoco con pantaloni a palazzo e ombelico in vista ha fatto strage di cuori. Beh, mica tutte possono permettersi i look eccentrici e azzardati che si può permettere lei… Beata.

