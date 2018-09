"Ma non assomiglia a lui?!". Leo Gassman. Già, quando ha calcato il palco di X-Factor 12 per le audizioni i quattro giudici sono rimasti un attimo perplessi: la netta somiglianza con Alessandro Gassmann, noto attore italiano nonché figlio d'arte, non ha lasciato spazio a interpretazioni. Quel giovanotto dal bel timbro vocale che si è presentato al pubblico per le audizioni del talent-show con "Freedom" va proprio di cognome Gassman mentre di nome fa Leo. Ed è figlio di Alessandro nonché nipote del compianto Vittorio. Insomma, una famiglia di fenomeni che adesso cerca il successo anche nel mondo della musica. E visti gli esordi non ci sarebbe da sorprendersi se Leo dovesse arrivare fino in fondo all'avventura di X-Factor 12. Già ha conquistato i giudici portando a casa la bellezza di tre sì su quattro. Anche se le polemiche sui social non si sono sprecate. (Continua a leggere dopo la foto)

La performance di Leo Gassman a X-Factor 12 ha convinto quasi tutti. I giudici, da Fedez a Manuel Agnelli, passando per Asia Argento e Mara Maionchi, si sono complimentati con lui per il timbro vocale anche se lo hanno avvertito: c'è ancora tanto da lavorare e migliorare. Per alcuni, però, la performance del figlio d'arte è stata buona ma non eccelsa: "Sì, vabbè... quattro sì solo perché è il figlio di Alessandro Gassmann". "Bello questo X-Factor - scrive un altro utente su Twitter - c'è Asia Argento figlia di Dario e c'è Leo figlio di Alessandro. Tutti raccomandati".

A dirla tutta, però, Leo Gassman sembra tutto fuorché che raccomandato. Certo, le performance alle audizioni sono quasi sempre le migliori a X-Factor e il difficile viene dopo. Ma Leonardo, nome completo del figlio di Alessandro Gassmann, studia canto da una vita e ha sempre voluto percorrere questo percorso artistico: "Sì sono il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio" ha affermato di fronte ai giudici poco prima della votazione, "sono nato e cresciuto in una famiglia felice, ora però ho il bisogno, sento il bisogno di scrivere il mio stesso destino" ha spiegato. "Dedico la mia canzone a tutte le persone che cercano la libertà e che lottano per averla". Come a dire, ok: sono figlio di 'papà' ma io voglio costruirmi un futuro tutto mio. (Continua a leggere dopo la foto)



E intanto è già scattata la Leo-mania. Gassmann junior piace molto al pubblico femminile, come del resto il padre. Leo, nuovo concorrente di X-Factor 12, è nato a Roma nel 1998 e ha 20 anni: la mamma è Sabrina Knaflitz, attrice e moglie di Alessandro proprio dal '98. Ma cos'altro sappiamo su Leo Gassman? Andando a spulciare il suo profilo Instagram appare il quadro di un ragazzo semplice: viaggi con gli amici, tanta palestra, fisico scolpito. Di fidanzate neanche l'ombra il che fa credere che Leo Gassman sia felicemente single. Ma qual è la sua altezza? Il nipote di Vittorio, proprio come il padre Alessandro, è molto alto: a soli 20 anni misura circa 180 centimetri. E il suo peso corporeo? Leo dovrebbe pesare circa 73 chilogrammi: tutta massa muscolare, dato che sul suo fisico tonico non c'è traccia di grasso!

