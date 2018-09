“Non ce la faccio”. Gianfranco D’Angelo, crollo del mito: com’è ridotto a 82 anni

Attore, comico e cabarettista nato a Roma il 19 agosto 1936, Gianfranco D'Angelo, prima della notorietà nazionale ha praticato diversi mestieri, per diversi anni è stato un impiegato della Sip. La sua figura di cabarettista si è formata sul palcoscenico del noto teatro romano del Bagaglino. Dalla metà degli anni '70 all'inizio degli anni '80 Gianfranco D'Angelo recita in tantissimi film della commedia erotica all'italiana con Alvaro Vitali, Lino Banfi e Renzo Montagnani. D'Angelo è uno di quei personaggi leggendari della televisione via via dimenticati dalle nuove generazioni. Dopo il grande successo degli anni Ottanta, il mattatore di Drive In e di Striscia la notizia è scomparso dalla televisione e in generale dal mondo dello spettacolo. Adesso torna a parlare e lo fa dalle colonne di Spy. Non se la passa benissimo, soprattutto economicamente. A Giulio Pasqui, che lo intervista, racconta che la pensione non gli basta per campare. (Continua a leggere dopo la foto)



"Sta scherzando? - ha detto il comico - Prendo una pensione davvero misera. Sono più di cinquant'anni che lavoro: ho iniziato come impiegato nella società telefonica SIP (poi Telecom), poi ho lavorato per la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo versato regolarmente tutti i contributi, non prendo una buona pensione e non so spiegarmi il perché". Lontano dalla televisione, Gianfranco D'Angelo, ottantadue anni, lavora ancora a teatro.

Qualche mese da, in occasione dei funerali di Fabrizio Frizzi, il comico si era sfogato sui social per un episodio poco piacevole. "Hanno detto che era una cerimonia per 'pochi intimi'. No comment. Ciao Fabrizio, ti porterò sempre nel cuore". Le parole del comico, ovviamente, avevano alzato un polverone sui social ed era stato sempre lui poco dopo a chiarire, smorzando i toni soprattutto per rispetto di Fabrizio e del dolore della sua famiglia.

