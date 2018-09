Temptation Island Vip è appena cominciato, ma alcuni personaggi si sono già distinti. Prima tra tutti Valeria Marini. Era quasi scontato che la showgirl dei baci stellari sarebbe subito emersa. E così, già nella prima puntata, ha dato filo da torcere al suo compagno, Patrick Baldassarri, stando sempre vicina al single Ivan Gonzalez che, per la cronaca, è già dato come prossimo tronista di Uomini e Donne. Sin dall'inizio, Valeria non ha nascosto il suo interesse per il tentatore. Sembra che tra loro sia nata una forte chimica e un'evidente attrazione fisica. E Patrick? Il fidanzato di Valeria, sconsolato e deluso, assiste ai suoi siparietti dal pinnettu. Il settimanale Diva e Donna, però, ha messo in dubbio l'autenticità della storia tra la Marini e Baldassarri e lanciato 'una bomba' di gossip: Patrick e Valeria, in realtà, si sono lasciati prima che cominciasse il reality, scrive la rivista. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram L'entusiasmo dopo la prima lezione di spagnolo. #TemptationIslandVip @valeriamarini Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: Set 18, 2018 at 1:20 PDT

Nel dettaglio, “loro due si sono fatti fotografare molto poco in questa estate e se lo hanno fatto, anche sui social, è stato forse per promuovere il programma Temptation Island Vip”, si legge su Diva. E ancora: “I due sono tornati ufficialmente insieme da circa otto mesi ma i veleni impazzano. Secondo le malelingue sarebbero solo amici. Sicuramente fra loro la complicità è forte ma, dice qualcuno, la vera tentazione sarebbe quella di fare business”.

Ora, invece, è il padre di Patrick, Mario Baldassarri, a svelare alcuni retroscena su quella che, almeno per ora, è la coppia più chiacchierata di Temptation Island Vip.“Mio figlio Patrick non è un ragazzino alle prime armi…e Valeria è una donna di spettacolo – dice alla rivista Spy - Mi aspettavo un cinema del genere e lui non ha ceduto alle provocazioni. Patrick ha la capacità di resistere e sapeva a cosa andava incontro. Conosco Valeria da 30 anni, è una combattente che sa sempre come rimanere a galla. Spero che Patrick non faccia sciocchezze nelle prossime puntate perché a me farebbe piacere che, a 47 anni, si mettesse a posto e si facesse una famiglia”.

“Con Valeria Marini si sono presi e lasciati più volte, prima del programma – continua Baldassarri senior - Sa bene come si comporta Valeria. Stare con lei è come salire su una giostra: lei deve fare e disfare. Mi dicono tutti che mio figlio ha reagito in modo tranquillo alle immagini di Valeria che flirtava con il modello spagnolo. Ma quello che è successo nel programma non mi turba più di tanto: in un programma televisivo devono succedere cose e Valeria è donna di spettacolo…”.

