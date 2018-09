”Pratica magia nera e uccide gatti”. Musica sotto choc: l’accusa alla cantante è da brividi 

“Ho lavorato con lei come batterista per la sua band per 7 anni. La cantante ha dato il via ad una serie di molestie nei miei confronti. Pratica stregoneria estrema, ad alti livelli, magia nera, fa spesso incantesimi oscuri ed è colpevole anche di molestie sessuali. Ha anche ucciso il mio gatto. Controlla le mie conversazioni telefoniche e in passato ha controllato le mie finanze.” A parlare è lo storico batterista di una delle star più amate al mondo. Una rivelazione choc, che ha lasciato senza parole fan e addetti ai lavori. La star in questione è Beyoncé. Proprio lei è stata accusata di essere una strega, di praticare magia nera e di uccidere gatti. L’ex batterista della cantante, Kimberly Thompson, ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti di Beyoncé e l’ha accusata di molestie sessuali e stregoneria. La donna sostiene che la popstar abbia ucciso il suo gatto e che faccia strani incantesimi oscuri. (Continua a leggere dopo la foto)



Thompson ha lavorato come batterista di Beyoncé per sette anni e in questi giorni ha chiesto un ordine restrittivo contro il suo ex capo, sostenendo che Beyoncé è coinvolta in "magia oscura" e "incantesimi con molestie sessuali". La notizia è stata riportata dal sito The Blast , che sostiene di avere avuto accesso ai documenti direttamente dal tribunale di Los Angeles. Nessuna di queste informazioni è stata confermata. Thompson si è rivolta a un giudice raccontando la sua versione dei fatti, ma non ha fornito alcuna ragione per far emettere un'ordinanza di restrizione nei confronti di Beyoncé.

''Beyoncé si è auto-proclamata boss - ha spiegato la ragazza in un'intervista con Nylon nel 2016 - In quel periodo io volevo cambiare look, un'acconciature mohaw, e ho dovuto chiedere l'approvazione di Beyonce. Non avrei potuto farlo senza l'approvazione di Beyoncé - ha detto Thompson - Ho dovuto mostrarlo e lei ha dovuto darmi l'ok. Fa parte del suo packaging e del suo marchio. Lei era d'accordo. Lo amava e io l'ho potuto fare. In caso contrario non avrei potuto cambiare il mio look''.

Su Internet abbonda ogni genere di teoria strampalata sulle celebrities e su complotti mondiali che le riguardano. Si parla anche di milioni di persone convinte che pop star, come Beyonce, Lady Gaga o Madonna, stiano cercando di conquistare il mondo, facendo un lento ma inesorabile lavaggio del cervello ai loro fan. Alle loro spalle, società segrete, di volta in volta con un nome diverso, che manovrerebbero tutti come burattini. Fra tutte, la cospirazione più amata è quella che riguarda gli Illuminati, gruppo (realmente esistito, secoli fa) simile alla massoneria e fondato in Baviera nel 1776.

“Ecco i gemelli”. Beyoncé ‘presenta’ Rumi e Sir: piccoli di casa Carter sono cresciuti!