“Sì, sono suo figlio”. Arriva a X Factor e stupisce i giudici: notate la somiglianza?

En plein: ha ricevuto ben 4 sì da parte dei giudici di X Factor, dunque si è guadagnato l'accesso alla fase successiva delle selezioni e, forse, un posto nelle squadre di questa edizione 2018 del talent di Sky che ultimamente ha fatto tanto parlare per la sostituzione di Asia Argento. L'attrice, che quest'anno è uno dei giudici insieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, è stata infatti travolta dallo scandalo delle molestie sessuali a Jimmy Bennett, attore americano che all'epoca dei fatti era minorenne, ma finita la parte delle audizioni, che è registrata, verrà sostituita in corsa. In realtà secondo Chi, "era tutto pronto per annunciare il ritorno di Asia Argento a X Factor con in prima linea la squadra dei suoi ragazzi”, gli stessi che “l’attrice ed esperta di musica aveva formato durante le puntate registrate”. Proprio i membri della sua squadra, avrebbero più volte espresso il desiderio di riavere la coach, messa in panchina da Sky ma, colpo di scena, all’ultimo è stata proprio lei a rinunciare. Per la troppa pressione mediatica, pare. (Continua dopo la foto)



Ma ora concentriamoci sul concorrente in questione, quello che è salito sul palco di X Factor nella terza puntata dello show per mettere in mostra il suo talento. E c'è riuscito, a giudicare dal risultato. Ha portato un inedito in lingua inglese dal titolo Freedom ed è stata standing ovation per la sua voce incredibile. Anche se ha ricevuto una piccola critica dai giudici Asia e Manuel: la sua pronuncia è da migliorare. Ma Leo non è un volto proprio sconosciuto.

Leo, che ha 20 anni, di cognome fa Gassman. Sì, è il figlio dell'attore Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, dunque nipote del grandissimo Vittorio. Ma Leo ha una sola N nel cognome, a differenza del padre che ne ha aggiunta una seconda al cognome per recuperare le radici ebraiche della famiglia. E non avrà ereditato dai suoi famosi parenti la passione per cinema e recitazione, ma si è comunque dedicato all'arte. C'è la musica nel dna di Gassman junior, come dimostra quotidianamente anche sui social.

#XF12 Troppo dolce e carino Leo Gassman, sorriso di famiglia. Bella voce! pic.twitter.com/Q7Vm2jCyTu — Laura (@LauraTer64) 20 settembre 2018





Il talento c'è (lo dimostrano i quattro sì), la passione pure. Di fronte ai giudici di X Factor, Leo Gassman ha detto: “Si, sono il nipote di Vittorio e il figlio di Alessandro. Sono nato e cresciuto in una famiglia felice. Ora, però, sento il bisogno e la necessità di far uscire fuori il mio ego personale”. E ha anche spiegato che il suo brano 'Freedom' è "dedicato a tutte le persone che cercano la libertà e lottano per averla".

