“Non esiste. Stop”. UeD, Raffaella Mennoia è furiosa. Cosa è successo 

Colpo di scena a Uomini e Donne, Sull'account di Raffaella Mennoia è comparso un duro messaggio decisamente criptico. La storica autrice della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. La Mennoia ha spiazzato tutti con il suo post pubblicato su Instagram che in queste ore sta facendo 'scervellare' i fan del programma, i quali non riescono a capire a chi possa essere rivolto. L'autrice dice che se ciò che le è stato detto fosse vero, 'non esistono programmi non esiste niente'. La foto che accompagna il lungo testo riguarda lo studio di Uomini e Donne e, precisamente, il momento di una scelta. Nel suo duro messaggio la Mennoia parte dicendo che per arrivare al momento della scelta bisogna partire da condizioni fondamentali, tra cui la fiducia e il rispetto nei confronti del lavoro della redazione. L'autrice, però, ha aggiunto che non intendeva dilungarsi più di tanto per raccontare nel dettaglio quanto fosse successo, in quanto avrebbe fatto una noiosa disquisizione e poi perché le sue idee potrebbero essere feroci nei confronti dei destinatari di questo messaggio. (Continua a leggere dopo la foto)



“Per arrivare a questo ci dovrebbero essere delle condizioni fondamentali di partenza. La fiducia, il rispetto del lavoro e l’affetto per la possibilità offerta. Ma, non sto a dilungarmi su quello che ritengo il minimo umano perché farei una noiosa disquisizione e so già che le mie idee sono spesso impopolari e a tratti feroci”, ha scritto Raffaella Mennoia nel post condiviso sulle pagine Instagram e Facebook. Ma il messaggio della storica autrice di ''Uomini e Donne'' non si ferma qui. Raffaella Mennoia continua il suo post rivolgendosi, evidentemente, a uno dei volti del programma.

“Adesso voglio scrivere proprio qui attraverso un mezzo cosi potente e che ti è tanto caro per guadagni. - ha attaccato la Mennoia - Se quanto mi è stato detto fosse vero, non esistono programmi, non esiste niente. Stop”. Alla vista di questo sfogo in molti ci hanno subito visto un chiaro riferimento a Sara Affi Fella, che negli ultimi giorni sta facendo molto discutere. L’ex tronista infatti lo scorso anno, dopo sette mesi di trono, scelse Luigi Mastroianni spendendo per lui bellissime parole, ma la loro relazione non è mai iniziata, e qualche giorno fa – poco dopo l’ospitata in trasmissione in cui si è confrontata con l’ex fidanzato – è stata proprio la napoletana ad ufficializzare sui social la nuova relazione con il calciatore Vittorio Parigini.

I due, infatti, già a giugno si trovavano nello stesso posto e in più ci sarebbero anche le parole dell'ex Nicola Panico a mettere la pulce nell'orecchio. Ad intervenire e, ad aumentare i dubbi, è il like e il commento di Valeria Bigella. Infatti, quest’ultima, dopo essere stata accusata di mettere like ad un post riguardante la sua amica, scrive: “Mettere un like vuol dire condividere un pensiero, indipendentemente a chi sia riferito”. Come staranno realmente le cose? Il messaggio di Raffaella sarà davvero per lei, o per qualcun altro?

