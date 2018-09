Su Temptation Island Vip che avrebbe regalato emozioni pochi dubbi. Che a essere assoluta protagonista sarebbe stata Valeria Marini, la celebre 'baci stellari' ammirata anche al Grande Fratello Vip, anche. Perché la bella romana quando torna in televisione non lo fa mai silenziosamente: sa sempre come conquistare l'attenzione del pubblico e non solo. Qualche anno fa la showgirl, nella casa più spiata d'Italia, aveva fatto avances non troppo nascoste a Stefano Bettarini. Tra i due, però, c'è solo una grande amicizia. E casualmente si sono ritrovati a Temptation Island Vip. Proprio lì dove Stefano è con Nicoletta Larini mentre Valeria con il fidanzato Patrick Baldassari. La showgirl e il compagno avrebbero (o avevano?) in mente di convolare a nozze molto presto. Eppure, le cose sembrano essere proprio diverse... (Continua a leggere dopo la foto)

Eh sì, perché la showgirl dei 'baci stellari', 51 anni, ha subito 'puntato' un single in particolare: lo spagnolo Ivan Gonzalez. Le piace e non fa nulla per nasconderlo, anzi. Raggiunto il villaggio delle ragazze, Valeria ha praticamente occhi solo per lui. Ed è con lui che trascorre la maggior parte del tempo. Tutto questo 'per la gioia' del fidanzato Patrick, che dal pinnettu assiste sconsolato agli show di Valeria e Ivan. Che si chiudono addirittura in bagno. E Patrick non se lo aspettava un comportamento del genere, dice il fidanzato della Marini. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma non se lo aspettava davvero oppure sta recitando un ruolo ben preciso? Eh sì, perché a quanto pare e secondo i rumors di gossip riportati dal settimanale 'Diva e Donna', c'è qualcosa che gli autori di Temptation Island Vip hanno omesso. E non si tratta certo di un particolare da poco. Assolutamente. Perché secondo il rotocalco di cronaca rosa Valeria Marini non ha proprio tradito Patrick Baldassari. Motivo? La coppia è 'scoppiata' già da prima dell'inizio di Temptation Island Vip: i due non starebbero più insieme da mesi ma avrebbero finto di amarsi per prendere parte al nuovo programma di Simona Ventura. (Continua a leggere dopo la foto)



E come scrive Diva e Donna, Patrick e Valeria si sono fatti fotografare: "Molto poco in questa estate e se lo hanno fatto, anche sui social, è stato forse per promuovere Temptation Island Vip. I due sono tornati ufficialmente insieme da circa otto mesi ma i veleni impazzano. Secondo le malelingue sarebbero solo amici. Sicuramente fra loro la complicità è forte ma, dice qualcuno, la vera tentazione sarebbe quella di fare business". Sarà vero?

