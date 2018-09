“Entrano bestie, noi godiamo”. GFVip, la ‘sparata’ choc dell’insospettabile (di Mediaset)

“Io non faccio il cast del Grande Fratello Vip, più bestie entrano e più siamo contenti. Più c’è materiale suino all’interno di queste macellerie e più ne godiamo“. Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato già volano i commenti sui personaggi che entreranno nella casa più spiata d'Italia. Questa volta a parlare non è uno della concorrenza (Rai) ma uno che in Mediaset ci 'abita' fin dai suoi esordi. A parlare è Antonio Ricci durante la conferenza stampa di presentazione di ''Striscia la Notizia''. L'argomento è il Grande Fratello Vip e il concorrente Francesco Monte, dato per ''grande escluso'' fino a pochi giorni fa. “Salta Francesco Monte al GFvip: in queste ore braccio di ferro tra l’azienda ed Endemol. Pare che la candidatura di Monte non sia affatto piaciuta ai piani alti di Mediaset. C’è chi parla di Pier Silvio Berlusconi e chi di Antonio Ricci. Certo è che l’ex cognato di Belen Rodriguez, dopo il Canna-gate dell’isola dei famosi per l’ennesima volta è fuori dalla Tv”, scriveva Dagospia. (Continua a leggere dopo la foto)



Poi la smentita del diretto interessato. "Entro nella casa del Grande Fratello Vip 3, aspettatevi grandi sorprese", aveva detto l'ex cognato di Belen Rodriguez. E anche Alfonso Signorini si era schierato in favore del suo 'rientro': “Tengo moltissimo che lui ci sia. Quindi spero di vederlo nella casa del Grande Fratello”. Oggi, a parlare del reality show di Canale 5 è stato proprio il papà di ''Striscia la Notizia', telegiornale satirico di Mediaset in onda nel prime time su Canale 5 sin dal 1989.

Come riporta il giornalista di TvBlog Giulio Pasqui, Antonio Ricci, durante la conferenza stampa di Striscia avrebbe smentito il conflitto con Mediaset dovuto al ragazzo. Secondo alcuni siti, infatti, la presenza di Monte sarebbe stata ostacolata dallo stesso Ricci ma con il totale appoggio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. “Ho letto sui giornali che avrei detto o io o Monte. Ma dove? Sarà che qualcuno ha pensato che io volessi andare nella Casa del Grande Fratello''.

''Ho letto cose divertenti, - ha detto ancora Ricci - tipo una guerra tra noi e Maria De Filippi. Se un giornale c’era scritto che Costanzo e Maria De Filippi stavano andando a trattare con i vertici, non si sa quale, per far rientrare Monte. Io mi immaginavo Costanzo e Maria con la scorta, sono scene incredibili”. "Vi anticipo che il Moige sta facendo una denuncia contro Mediaset perché ritiene la sua presenza diseducativa" conclude lo storico autore sulla questione Monte.

