Costantino della Gherardesca, attore, conduttore e giornalista italiano, arriva in televisione nel 2001 come spalla destra del conduttore Piero Chiambretti, nello show “Chiambretti c’è“. Da quel momento in poi, la strada verso il mondo dello spettacolo per della Gherardesca è tutta in discesa. Appartiene, da parte della mamma, alla famosa famiglia aristocratica toscana. Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia, presso la King’s College di Londra, entra a far parte del mondo dello spettacolo. Il suo sodalizio con Chiamabretti prosegue e Costantino e lo segue a La7, nei programmi “Prontochiambretti” e “Markette – Tutto fa brodo in TV” e poi a Mediaset con “Chiambretti Night”. Proprio nel corso di questi programmi è nato il personaggio più celebre di Costantino della Gherardesca, Maga Maghella. Iniziano così le collaborazioni con riviste e programmi tv. Diventano note le sue fobie (come quella per le falene), il passato difficile, tra droghe e depressione, la ''passione per il lusso''. (Continua a leggere dopo la foto)



Fino ad arrivare alla consacrazione con Pechino Express, nella prima edizione come concorrente (era il 2012 e in coppia con il nipote Gherardo, Costantino della Gherardesca si aggiudica il terzo posto finale), e poi nella dimensione a lui più congeniale, quella del conduttore. ''Sono stato un ragazzo precoce che ha fatto molte esperienze a 18-20 anni, stupefacenti compresi. Da sempre ho disturbi d’ansia, una forma fortissima di agorafobia, soffro di depressione maggiore. E sono antisociale'', si presentava così Costantino in un'intervista rilasciata a Tv Zoom.

''Ho avuto un’infanzia da nobile, ma non da ricco. - aveva raccontato il conduttore a Tv Zoom - La mia famiglia è ricca fin dal 1500, poi negli anni Sessanta ha dissipato quasi tutto. Sono cresciuto in un ambiente molto liberal, a casa non c’è stato nessun problema con la mia omosessualità. Anzi, in famiglia qualcuno se l’è presa perché l’ho detto prima a mia madre che ad altri''. Nella vita privata Costantino è esattamente come lo si vede in televisione: irriverente, sarcastico, cinico, senza mai prendersi troppo sul serio.

''Sono un omosessuale alfa, quindi abbastanza prepotente. Si aspettano che io li corteggi. Mentre il mio sogno è che arrivi uno sceicco ricchissimo che mi porti a vivere negli Emiratì, per tornare in Italia una volta all’anno a fare un programma. Se poi ha l’aspetto di Giancarlo Magalli, sono disposto a soprassedere''. Sempre il lotta con la bilancia, nel 2017 della Gherardesca riesce a perdere ben 20 chili. Costantino della Gherardesca è nato a Roma il 29 gennaio 1977, è alto 1,82 centimetri per circa 80 chili.

