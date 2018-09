Temptation Island Vip ha preso il via lo scorso martedì. I falò che coinvolgono i personaggi dello spettacolo sono molto seguiti e il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è stato premiato in termini di ascolti tv. Tanti complimenti anche per Simona Ventura: la 'padrona di casa' di questo nuovo format del reality-show si è dovuta confrontare con Stefano Bettarini. Situazione paradossale per una delle coppie che in passato ha fatto più discutere il mondo della cronaca rosa e non solo: il loro matrimonio naufragato è stato sempre al centro delle querelle mediatiche. Oggi, invece, con grande maturità, i dissapori sembrano esser stati messi da parte per amore dei figli e per rispetto dei nuovi compagni: Nicoletta Larini (altra concorrente di Temptation Island Vip, ndr.) e Gerò Carraro. Ma a far discutere nelle ultime ore è una delle tentatrici di Temptation Islan Vip. (Continua a leggere dopo la foto)



Parliamo di Emma Dalla Benetta, 29 anni di Arzignano (Vicenza). Di professione? Insegnante precaria di inglese: lei, giovane e bellissima, ha deciso di partecipare al programma delle tentazioni. Ma mentre stanno andando in onda le puntate, già registrate, dentro e fuori i social scoppia la polemica a causa di una sorta di conflitto di interessi: il suo ruolo di tentatrice poco sposerebbe il suo essere maestra di inglese tanto da far scendere in campo anche il mondo della politica. (Continua a leggere dopo la foto)

L'assessore all'Istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha criticato duramente il ruolo della maestra all'interno del reality, che l'ha definita "una sorta di squallido agente provocatore". A detta dell'esponente di Forza Italia, la partecipazione a Temptation Island Vip compromette la professionalità e il ruolo che riveste nella società, in quanto insegnante. "Ci indigniamo poi ogni qualvolta un docente viene offeso, aggredito o deriso dagli studenti o dai loro genitori, come spesso purtroppo è accaduto ma in questo caso sembra che il discredito venga dalla stessa maestra". In questo modo, secondo il punto di vista della Donazzan,"arreca danno a tutta la categoria e al lavoro delle istituzioni". Ma c'è anche chi non la pensa come l'assessore. Per esempio i genitori dei bambini che hanno avuto Elena come insegnante. Al Corriere Veneto hanno riferito: "Quando è in aula è preparata, gentile, paziente, disponibile e infinitamente dolce con i bambini. In fondo, quel che fa nel tempo libero è affar suo". (Continua a leggere dopo la foto)



Emma Dalla Benetta, però, non è stata zitta. Anzi: la maestra tentatrice ha risposto all'assessore sui social mostrandosi d'accordo nell'affermare che "Il nostro mestiere di insegnanti è sottovalutato a partire dal livello economico" e per questo in passato si è data anche alle sfilate perché: "La moda mi ha dato da mangiare per dieci anni, senza svalutare l'impegno nella scuola". Un doppio ruolo che può convivere a detta della maestra di Vicenza...

Leggi anche:

Di già? Ivan di Temptation Island Vip, la voce bomba sul single che ha stregato Valeria Marini

fbq('track', 'Gossip');