Manca pochissimo. Qualche giorno, gli ultimi preparativi, poi torna L'Eredità: il quiz-game show di RaiUno, campione d'ascolti da anni e diventato un cult del piccolo schermo televisivo, da lunedì 24 riaprirà i battenti. La stagione che verrà sarà a tutti gli effetti un anno zero. Una ripartenza che non sarà semplice. Lo scorso marzo un gravissimo lutto si è abbattuto sul mondo dello spettacolo italiano: la morte di Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto immenso e incolmabile. La malattia lo ha portato via all'affetto dei suoi cari, di Carlotta e Stella, di Antonella Clerici e dei tantissimi amici che negli anni di carriera lo hanno sempre apprezzato per la sua professionalità e doti umane. Tra questi vi è senza dubbio Flavio Insinna. E sarà proprio l'ex protagonista di Don Matteo a farsi carico di questa pesante 'eredità': toccherà al noto attore-presentatore rimpiazzare Frizzi nel pre-serale di RaiUno. (Continua a leggere dopo la foto)



Flavio Insinna, nei mesi scorsi, ha parlato spesso di questo gravoso ruolo che gli toccherà. È contento ed orgoglioso di questa possibilità ma sa già - e non vuole assolutamente - di non poter sostituire Frizzi nel cuore degli spettatori de L'Eredità. "Sarà un programma diverso, con un taglio alla Flavio. Non chiedetemi di sostituire Fabrizio perché lui... è insostituibile". Parole dolcissime espresse nelle varie interviste passate. E concetto ribadito anche oggi, nel salotto di Vieni da me, ospite di Caterina Balivo. (Continua a leggere dopo la foto)



Flavio Insinna, ospite nel salotto del nuovo programma televisivo del pomeriggio di RaiUno, si è lasciato andare a un bellissimo ricordo di Fabrizio. Proprio come fatto da Carlo Conti in apertura di Tale e Quale Show e Mara Venier per la sua Domenica in, Insinna ha omaggiato il compianto conduttore televisivo con un pensiero dolcissimo: "Se la vita fosse giusta, lunedì a salutare il pubblico a entrare nelle case degli italiani, ci sarebbe dovuto essere Fabrizio non io". Parole difficili da mandar giù per Caterina Balivo che non è riuscita a trattenere le lacrime emozionandosi davanti alle telecamere. La sua commozione non è passata inosservata: Flavio, per rincuorarla, le ha prestato il suo fazzoletto bianco e si è scusato per averla fatta piangere: "Non era mia intenzione". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, però, per Insinna ci sono altre grane da risolvere. Durante la conferenza stampa di presentazione di Striscia La Notizia, infatti, è arrivato un nuovo attacco all'ex presentatore di "Affari Tuoi". Antonio Ricci ha rincarato la dose per una faida che sembra destinata a non trovare fine: "È chiaro che giustamente debba avere uno spazio - rivela riferendosi al suo ritorno in tv -. È un attore e fa quello di lavoro. È molto retorico, io posso ritenere di cattivo gusto il fatto che lui dica da lassù Frizzi mi guarda: parole in linea con quell'abbindolare gli allocchi, lavorando sulla pancia delle persone".

