“Mara, Mara…”. Che caos a UeD! Tutti contro la Fasone. La decisione non piace

Pioggia di critiche per la nuova corteggiatrice di ''Uomini e Donne''. Mara Fasone, bellissima, lunghi capelli color miele, pelle ambrata e occhi color cerbiatto, ha fatto la sua primissima apparizione nello studio di Maria De Filippi l'11 settembre raccontando la sua triste storia. La ragazza ha dichiarato di aver sofferto molto le difficoltà economiche della sua famiglia, costretta a sopravvivere in condizioni difficili. Mara si è dovuta occupare delle sue tre sorelle minori, sostituendosi ai suoi genitori, costretti a lavorare giorno e notte. La giovane siciliana ha affermato commossa di sentirsi sola, sentendosi l'unico punto di riferimento e di sostegno per se stessa. È arrivata a ''Uomini e Donne'' perché desidera un uomo con ideali e valori e il suo sogno più grande è quello di diventare mamma e di poter avere presto una famiglia. La storia di Mara ha commosso i telespettatori ma già dai primi momenti sul trono sono arrivate le critiche. (Continua a leggere dopo la foto)



Molti hanno messo in dubbio la versione dei fatti della nuova tronista a causa di una foto che proviene dal suo passato. Il web si è scatenato accusando la giovane di essere ricorsa a troppi interventi chirurgici che le hanno modificato i lineamenti. Interventi che, come tutti sanno, non posso essere sostenuti economicamente da una persona che ha problemi. Ma le critiche per la Fasone non si fermano al lato estetico. L'esperienza sul trono non sta piacendo ai telespettatori e agli opinionisti di ''Uomini e Donne'', che hanno disapprovato alcuni suoi comportamenti.

Mara Fasone è apparsa superficiale e altezzosa; da qui una pioggia di critiche e non solo dal pubblico a casa. Anche l'opinionista Tina Cipollari, che di certo non le manda a dire, ha inquadrato Mara come una ragazza che non potrà essere nelle sue grazie e si è subito schierata dalla parte di Teresa Langella, ex tentatrice dell'ultima edizione di ''Temptation Island'' che, a differenza della "collega", ha deciso di tenere tutti almeno per un po' per comprendere che tipo di ragazzi ha di fronte. Cosa che, invece, non ha fatto Mara. La giovane tronista ha scelto di eliminare subito quattro corteggiatori, senza dare loro delle spiegazioni e innescando la reazione dei ragazzi.

Per tutta risposta, Mara ha continuato a mantenere la sua posizione e a confermare di non voler procedere con la loro conoscenza. “Non giudicare il libro dalla copertina”, ha detto uno dei corteggiatori. "Sei superficiale, non sei affatto la ragazza che abbiamo visto nel video di presentazione", ha detto Marco, incassando anche il plauso del tronista Lorenzo Riccardi. Insomma, l'esperienza di Mara non è iniziata nel verso giusto.

