Grave lutto per Pierluigi Pardo: “Ci siamo amati, ci amiamo, ci ameremo sempre”

"Ci siamo amati, ci amiamo, ci ameremo sempre. Grazie per l’esempio e le risate. E grazie a voi anche da parte di mamma per l’incredibile quantità di affetto che ci state dimostrando.#papà". Pierluigi Pardo, il giornalista, commentatore sportivo e conduttore di "Pressing" e "Tiki Taka", colpito da un grave lutto. Ha perso il padre e lo ricorda così, con un post commovente su Instagram e una vecchia foto che li mostra insieme. Post che ovviamente è stato subito commentatissimo con centinaia e centinaia di messaggi di condoglianza e vicinanza da parte dei fan. Leo Pardo, così si chiamava il papà di Pierluigi, era un colonnello e in molti si ricordano di lui all'Aeronautica Militare. Del suo rapporto con il padre, che è legato a molti ricordi sul calcio, il presentatore di Tiki Taka, che è riservatissimo, non ha mai parlato molto. Ma in una recente intervista rilasciata Rivista Studio, Pardo rivelava di come suo padre, come tutti i padri del mondo, sognava per lui un "futuro sicuro". (Continua dopo la foto)



“Sono stato fortunato, ai tempi del mio ingresso in Stream lavoravo già in P&G come Assistant Brand Manager – raccontava Pierluigi nell'intervista - Avevo uno stipendio da entry level, da pischello, ma era comunque un tempo indeterminato. Stream mi ha assunto tenendo conto di questo, non mi sono trovato di fronte una scelta impossibile o economicamente svantaggiosa. Insomma, non ho avuto la necessità di ricominciare da zero”.

“Poi ovviamente conta la passione, io non ho pensato neanche mezzo minuto alla possibilità di non accettare – continua il giornalista -, perfino il mio capo in Procter conoscendo la passione per il giornalismo era d’accordo. L’unico da convincere era mio padre, che per me pensava a una carriera da commercialista o comunque nell’ambito economico. A lui lasciare una multinazionale sembrava un azzardo. Per ora, fortunatamente, non lo è stato”.





Con il padre, come detto, Pierluigi aveva un bellissimo rapporto. Ma al di là della carriera, essendo lui molto riservato, non si sa granché sul suo privato. A ottobre del 2014 ha sposato Simona Galimberti, che ha un laboratorio di torte ed è una cuoca provetta. Al matrimonio erano presenti moltissimi vip, tra cui il grande amico e testimone di lui Antonio Cassano, di cui Pardo ha scritto la buografia 'Dico tutto'. Ma quest'anno, scrive il sito DonnaGlamour, il settimanale Chi spiffera che Pardo e la moglie si sarebbero separati per via dei troppi impegni di lavoro di lui. A supporto di questa tesi, secondo le malelingue, l'assenza di foto di coppia da novembre 2017 sul profilo Instagram del giornalista sportivo.

“Tutto ciò fa paura.” Prima lo scontro tra i due treni a Bari, poi l’attentato di Nizza: due tragedie che lo hanno segnato profondamente. E ora Pierluigi Pardo, sotto choc per il grave lutto che lo ha colpito, si sfoga su Facebook, così...