È un modello, ha partecipato a Ballando con le stelle, Notti sul ghiaccio, su Rai Uno, un altro programma condotto da Milly Carlucci, è stato fidanzato con una vip dei reality show ed è stato scelto per entrare a far parte del cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Stefano Sala, modello che ha avuto diverse occasioni nella vita, molte delle quali sfruttate alla grande e che nel settembre del 2018 è stato scelto per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip. Ma chi é? Fin da giovanissimo Stefano ha una grande predisposizione per il mondo della moda (ha partecipato, per esempio, alla sfilata di Armani) e per coltivare il suo sogno si iscrive anche a un corso di formazione di modelli.

La fortuna arriva poco dopo, quando prima entrare nella scuola viene notato da un agente che lo indirizza subito nel mondo della moda. La sua vita privata non è certo un mistero: Stefano Sala è stato fidanzato per quattro anni con Dayane Mello, una modella brasiliana che ha partecipato a Ballando con le stelle ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo la foto)



Qui la Mello aveva intrapreso una relazione con Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, ma quando l’ex calciatore è tornato dall’esperienza in Honduras si è trovato davanti una realtà ben diversa. La modella lo aveva piantato in asso senza dare alcuna spiegazione. Stefano e Dayane hanno una figlia di nome Sofia, che vive insieme al modello a Milano. Diversi i flirt che gli sono stati attribuiti (nella lunga lista ci sono anche Belen Rodriguez e la conduttrice di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso) ma nel cuore di Stefano Sala adesso c’è Dasha Kina, modella ucraina con cui posa per uno dei brand che gli ha dato maggior fama, Cleofe Finati.

Stefano Sala è nato a Gravedona, in provincia di Como, il 28 marzo 1990. Occhi verdi e penetranti, con il suo metro e ottantotto centimetri di altezza, per un peso di ottanta chili, è un vero e proprio titano di bellezza e sensualità. Oltre a sfilare, Stefano è anche un cantante di una rock band: i The Crocs, con cui è arrivato a pubblicare il suo terzo album. Il giovane adora la polenta e i pizzoccheri e i suoi idoli musicali sono Mick Jagger, Steven Tyler e Axl Rose.

È un appassionato di motori e nel tempo libero aggiusta moto e gioca a calcio. Nonostante sia un modello, esce sempre di casa con tuta e scarpe da ginnastica perché adora la comodità e il relax. Il sogno più grande di Stefano? No, non è quello di diventare un modello di fama internazionale. Il suo sogno più grande è quello di diventare una grande rockstar.

Fabio Basile: età, altezza e peso. Chi è il campione di judo