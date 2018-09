Sportivo italiano, campione olimpico di judo a Rio De Janeiro nel 2016, nella categoria 66 kg, Fabio Basile è diventato un volto noto della televisione italiana grazie alla sua partecipazione al programma ‘’Ballando con le stelle’’ condotto da Milly Carlucci. Terzo ai campionati europei 2016 tenutisi a Kazan', ha fatto parte della spedizione italiana ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro nella categoria 66 kg. Giunto in finale con il sudcoreano An Ba-ul, campione del mondo in carica, ha vinto l'incontro laureandosi campione olimpico grazie a un ippon ottenuto dopo soli 84 secondi di gara e conquistando la prima medaglia d'oro per l'Italia nell'edizione del 2016 e la 200ª complessiva di tutta la sua storia. Nel 2017 partecipa al talent show Ballando con le stelle in coppia con Anastasia Kuzmina, classificandosi al secondo posto e vincendo la medaglia d'argento. Dal 26 ottobre 2017, ovvero in occasione del Gran Slam di Abu Dhabi, è passato alla categoria -73kg. (Continua a leggere dopo la foto)



Il 20 dicembre 2017 gli viene conferita l'onorificenza di Commendatore da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A partire dal 24 settembre 2018 partecipa al reality show, Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. A soli 22 anni Basile è entrato nella storia dello sport azzurro con una medaglia che ha portato l’Italia a un traguardo raggiunto solo da altri sei Paesi: Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Germania, Francia, Cina.

Basile è stato fidanzato con la collega Sofia Pettito, che in quell’occasione gli aveva dedicato un dolcissimo post sui social. “Sei stato l’unico ad averci sempre creduto nonostante tutto! Ce l’hai fatta amore mio… sono veramente senza parole, solo un grazie immenso per tutte le emozioni indescrivibili che mi hai regalato… Ti amo”, aveva scritto la ragazza all’epoca della vittoria.

La loro storia, dopo un tira e molla, è poi naufragata definitivamente nel 2017. ‘’Sono single da cinque mesi - aveva raccontato il giovane - e anche se l'amore per me è la cosa più bella che ci sia, non lo cerco, anche perché, dopo Ballando, andrò ad allenarmi in Giappone per tre mesi da solo perché voglio vincere i Mondiali a Budapest in agosto. Sono molto deciso’’. Fabio Basile è nato a Rivoli il 7 ottobre 1994 ed è del segno zodiacale della Bilancia. È alto 1 metro e 72 centimetri e pesa 66 chili.

