Stella Bossari si è fidanzata: ecco chi è lui. E lei l’avete più vista? Spettacolo!

Non sappiamo molto su Stella Bossari, la figlia oggi 15enne di Daniele e Filippa Lagerback. È una ragazza molto riservata e anche i suoi famosi genitori in questi anni l'hanno protetta in ogni circostanza. Classe 2003, la figlia della coppia più romantica della televisione è nata a Città di Castello, ma vive a Varese in una splendida villa vista lago. A detta dei suoi genitori Stella è bella sia dentro che fuori e non facciamo fatica a crederlo. Frequenta la European School e, come detto, è cresciuta lontano dai riflettori, Due eccezioni alla regola, entrambe recenti. La prima nella Casa del Grande Fratello Vip, quello che poi papà Daniele ha vinto. Dopo giorni trascorsi senza la sua famiglia, Daniele ha avuto l'opportunità di riabbracciare Stelle che, con un inganno, l'aspettava fuori dalla porta rossa vestita con un completo nero e sneakers, con i lunghi capelli sciolti e un grande sorriso.Sono rimasti tutti colpiti dalla sua bellezza. E poi quella è stata una scena dolcissima. (Continua dopo la foto)



“Mi hai chiamato Stella perché hai voluto che io brillassi per te e per mamma – aveva detto a Daniele Bossari, abbracciandolo - Grazie papà, perché mi hai insegnato a credere nei sogni guardando il cielo. Quante volte ci siamo sdraiati insieme con la testa all’insù. Ora se guardi in su troverai la luna e milioni di stelle, ma ce n’è una che brilla grazie al tuo amore”. Poi, qualche mese dopo, una seconda uscita pubblica per la 15enne: in occasione del matrimonio di Daniele e Filippa, che è stato celebrato con rito civile lo scorso 1 giugno a Ville Ponti.

Durante la cerimonia Stella ha avuto un ruolo di primo piano. Fasciata in un abito rosa che metteva in risalto tutta la sua bellezza, ha percorso il prato a piedi scalzi fino all'altare, in veste di damigella d'onore. Sui social Stella conta oltre 100mila fan, ma come detto è molto riservata. Ci ha pensato papà Daniele a svelare che è fidanzata. Sì, è innamorata Stella e 'lui', il suo primo amore, si chiama Arthur. Le presentazioni in famiglia sono già state fatte.

“È proprio una donna anche se oggi ha 15 anni, e lì ancora 14, io inizio a vederla come donna. Alle nozze è venuta anche col fidanzatino, forse non voleva lo dicessi visto che è molto riservata”, ha detto il conduttore a Verissimo, facendo riferimento a una foto della sua bambina scattata nel giorno del matrimonio con Filippa. Poi si è scoperta l'identità del primo fidanzatino ufficiale di Stella: Arthur ha 17 anni ed è di origini francesi.Vive a Varese e frequenta la scuola europea locale, lo stesso istituto frequentato da lei Si sarebbero conosciuti proprio sui banchi di scuola e Arthur avrebbe persino partecipato alle nozze dei genitori di Stella.

