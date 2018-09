La marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è una giornalista, maestra di stile, costume e galateo. Laureata, specializzata in comunicazioni multimediali in Italia e all’estero, ha organizzato e condotto dal 1983 al 1987, con il patrocinio della provincia di Milano, oltre 30 spettacoli, finalizzati al divertimento e alla cultura, presso la sala congressi della Provincia di Milano, con un pubblico di 2.000 persone circa. Il suo impegno con la carta stampata non si limita a una sola testata. Ha infatti collaborato con diversi quotidiani italiani: l’Umanità, il Giornale, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. La Marchesa d’Aragona è stata inoltre Responsabile della pagina di Spettacolo della rivista “Fleming Roma”, dal 2008 al 2009.

A partire dal 1990, inizia la sua esperienza in tv: nell’ottobre del 1991 ha realizzato una trasmissione per Tg2 Pegaso sui “Fasti Verolani”, “Gente Comune” su Canale 5 e ha collezionati diverse ospite al “Maurizio Costanzo Show”. Come detto, oltre alla passione per la televisione e la comunicazione, la Marchesa d’Aragona è un’affermata esperta di bellezza. (Continua a leggere dopo la foto)



È stata docente di Dermocosmesi presso la Libera Università Leonardo da Vinci di Roma e presso la Facoltà di Estetologia dove si laureata con 110 e lode. È una grande appassionata di scultura e pittura contemporanea, unita alla passione per la musica ed in particolare per l’Opera. Non a caso, è un socio sostenitore de “il Teatro dell’Opera di Roma” da parecchi anni; la passione per la musica classica ed i concerti come quelli che organizza di frequente insieme all’amico ambasciatore d’Austria Christian Berlakovits presso la sede pariolina della prestigiosa ambasciata in Roma.

Ama lo sport, in particolare golf. Daniela del Secco d’Aragona è impegnata anche nel sociale, collaborando con diverse associazioni no profit. La sua attenzione è rivolta principalmente al mondo degli animali, in particolare ai cani. La Marchesa D’Aragona il 15 aprile 2016 ha partecipato in qualità di capitano della squadra “Io so io” alla trasmissione televisiva “Ciao Darwin 7”. Ha fatto parte del cast di ‘’Pechino Express’’ insieme al maggiordomo Gregory. Nel 2018 partecipa alla terza edizione del Grande Fratello Vip.

L’anno seguente è stata ospite di Barbara D’Urso per commentare il compleanno della regina Elisabetta II d’Inghilterra e nello stesso anno partecipa allo show condotto da Simona Ventura Selfie-Le cose cambiano, vestendo i panni della giurata. Daniela Del Secco D’Aragona, meglio conosciuta come Marchesa D’Aragona (1,70 per 56 chili di peso) è nata il 15 dicembre del 1951 a Roma e ha una figlia, Ludovica. È stata sposata per ben tre volte e altrettante volte ha divorziato.

