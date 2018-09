Martina Hamdy è uno dei volti di Meteo.it. Padre egiziano e madre italiana, vive a Milano, e dopo l’esperienza a Veline ha continuato a fare televisione, diventando conduttrice del programma televisivo, meteo.it in onda sulle reti gratuite Mediaset dopo tutte le edizioni del TG4, TG5 e Studio Aperto ed in diversi orari sul canale all-news TGcom24. Nel 2018 viene scelta dalla produzione del Grande Fratello Vip per entrare nella casa più spiata d’Italia e la sua fama cresce a dismisura. Insieme a lei ci sono anche il comico Maurizio Battista, l'ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, l' ex concorrente di 'Pechino Express', Giulia Salemi, l'attore e conduttore romano Enrico Silvestrin, la soubrette Lisa Fusco, cantante Ivan Cattaneo, il campione olimpionico judoka Fabio Basile e l'ex attrice romana Eleonora Giorgi, Walter Nudo, vincitore della prima edizione de 'L’Isola dei Famosi’. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora l'attrice britannica ex conduttrice di 'Mistero' - affiancando proprio il vincitore della scorsa edizione, Daniele Bossari - Jane Alexander, l’attore Valerio Merola e la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Ma chi è quella bellissima ragazza dalla pelle ambrata? Scopriamo età, fidanzato, altezza e tutto quello che c’è da sapere sulla bella italo-egiziana. Dal fisico scultoreo e dai bellissimi capelli ricci, Martina Hamdy è nota soprattutto per essere una delle presentatrici di Meteo.it.

Non solo, la bellissima ragazza ha anche partecipato a diversi programmi legati al calcio, compreso Tiki Taka, il programma condotto da Pierluigi Pardo dedicato alla Serie A e alle coppe europee. Nel 2012 partecipa al programma Veline, condotto da Ezio Greggio. Quella volta la ragazza arriva alla fase finale del programma, ma perde la sfida contro Giulia Calcaterra e Alessia Reato, che in quell’anno vengono confermate veline.

Martina Hamdy , classe 1994, nasce da padre egiziano e madre italiana, mix di etnie che ha contribuito a renderla bella e particolare. Trascorre tutta la sua vita a Milano (nello specifico a Sesto San Giovanni), dove è nata, e dove ha frequentato il liceo artistico indirizzo architettura. La giovane è alta 1 metro e 70 centimetri, pesa 60 chili e ha una grande passione: i gatti.

