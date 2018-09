Anni portati splendidamente e forma fisica perfetta, Jane Alexander ha alle spalle una carriera televisiva davvero invidiabile: conosciuta ai più come la cattivissima Lucrezia Van Necker di Elisa di Rivombrosa, Jane si è imposta nel mondo dello spettacolo come attrice in film del calibro di Uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore, Prendimi l'anima di Roberto Faenza e non solo; tra le fiction, per esempio, spicca pure La freccia nera. Nel suo curriculum c’è anche ‘’Mistero’’, il programma di Italia 1 che ha presentato da sola nel 2011 e insieme a Paola Barale, Marco Berry, Daniele Bossari, Andrea G. Pinketts, Rachele Restivo e Nicole Pelizzari l'anno successivo. Nata a Watford, Gran Bretagna, Jane Ana Alexander è una delle attrici e delle conduttrici più conosciute degli ultimi anni. Padre britannico e madre croata, si trasferisce prestissimo a Roma insieme alla famiglia. I genitori, attivi nel mondo del doppiaggio, sono determinanti nella sua scelta di impegnarsi fin da giovanissima come doppiatrice. A 16 anni, infatti, comincia a lavorare anche come modella. (Continua a leggere dopo la foto)



Il debutto televisivo è del 2001 nella conduzione di Coming Soon Television, a cui segue il game show notturno di LA7 Zengi all'interno del contenitore Call Game. Nel 2007 Jane ha avuto un gravissimo lutto, l’amata sorella è morta a causa di un tumore. ''Sbagliando, pensiamo sempre agli altri e mai a noi stessi. Cerco di controllarmi, di fare prevenzione: mammografia, per esempio. Mia sorella aveva 42 anni quando è morta, nel 2007, di cancro al seno’’, aveva raccontato l’attrice. Esordisce sul grande schermo con un cameo nel film Le donne non vogliono più di Pino Quartullo. Recita anche nell'Uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, e in Prendimi l'anima di Roberto Faenza.

Tra le fiction tv più conosciute a cui ha preso parte, la serie tv Elisa di Rivombrosa, dove interpreta la marchesa Lucrezia Van Necker Beauville, Ho sposato un calciatore, regia di Stefano Sollima, e La freccia nera, diretta da Fabrizio Costa. Nel 2007 interpreta nuovamente il ruolo della marchesa Van Necker in La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, diretto da Stefano Alleva, seguito della serie Elisa di Rivombrosa. Nel suo curriculum ci sono anche la miniserie televisiva Anna e i cinque e Il commissario Manara. Nel 2018 entra nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip.

L’attrice è stata sposata con Christian Schiozzi, dal quale ha avuto il figlio Damiano, e con il quale è in ottimi rapporti anche dopo essersi separata. Bellezza sconvolgente tra il moderno e il classico, con quei capelli color rame, suo marchio di fabbrica, un viso illuminato da occhi verdi e lentiggini, Jane Alexander è fidanzata con il musicista romano della band Vatycans Gianmarco Amicarelli. È nata il 28 dicembre del 1972, è alta un metro e 82 centimetri e pesa 70 chili.

