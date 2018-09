“Miss Italia rischia la squalifica”: ora spuntano le foto vietate (anche ai minori)

È stata proclamata Miss Italia 2018 da pochi giorni, lunedì 17 settembre 2018, ed è ovvio che si parli in continuazione di Carlotta Maggiorana. Anche perché 'la più bella' vanta già due record: con i suoi 26 anni è la Miss più 'anziana' ed è anche la prima a essere già sposata. Con Emiliano Pierantoni, che ha commentato la vittoria della sua Carlotta sul Corriere della Sera. Dietro alle quinte della kermesse giunta alla sua 79esima edizione, ovviamente al settimo cielo per la proclamazione di Carlotta, l'impreditore 39enne ha detto che “se una moglie è contenta, anche la coppia è felice”. Ma anche, scherzando, che ora “mi toccherà aspettare per un figlio…”. Ma a quanto racconta lei, era stato proprio Emiliano a iscriverla al concorso insieme a sua mamma e a dirle di “non tornare a casa senza la corona”. Accontentato: corona e fascia della più bella per lei, che è originaria di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, ma che vive da tanti anni a Roma. (Continua dopo la foto)



Il sogno della neo Miss? “Un film con Meryl Streep, Julia Roberts e Denzel Washington. Ma non disdegno neppure il mondo dello spettacolo”. Mondo sul quale ha già fatto capolino in passato. E infatti, come rivelato da lei stessa a Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, presentatori del concorso che si svolge a Jesolo, la reginetta di bellezza ha già partecipato ad Avanti un altro e Paperissima in tv e recitato nei film 'The Tree of Life' di Terrence Malick e 'Un fantastico via vai' di Leonardo Pieraccioni.

A pochi giorni dalla sua incoronazione, però, oltre ai dettagli sulla sua vita privata e professionale, escono anche delle foto che potrebbero complicarle assai la vita da neo Miss. O meglio: rischierebbe anche di perderlo quel titolo dopo che il settimanale Oggi ha scovato (e pubblicato) scatti della Maggiorana che risalgono al 2015 e che la immortalano senza veli. Sono foto di nudo per le quali ha posato dopo aver vinto il titolo di Miss Grand Prix 2009.

Secondo quanto riporta la rivista Oggi, Carlotta avrebbe posato per il calendario abbinato al concorso e ora quelle foto scattate sul litorale romano nel 2015 in cui lei appare semi nuda, con solo una foglia di palma sulle parti intime, potrebbero farle rischiare la corona. Questo perché il regolamento di Miss Italia impone alle concorrenti, e ancor più a quelle che risultano essere vincitrici, di non realizzare foto di nudo. In un passaggio del regolamento si legge infatti che le partecipanti non devono “essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti”.

