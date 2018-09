Valerio Merola è stato uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Conduttore e personaggio tv, durante la sua carriera ha lavorato con grandi nomi della tv (da Pippo Baudo a Gigi Sabani) e ha fatto parlare di sé per numerosi scandali legati alla sua vita sentimentale. Negli anni novanta ha partecipato in ruoli secondari a Scherzi a parte ma ha soprattutto ideato e realizzato il primo talent show italiano, Bravissima, ottenendo record di ascolti sulle reti Mediaset e facendo da precursore al successivo Amici di Maria De Filippi. “Ho vissuto sulla mia pelle la mala giustizia ma ne sono uscito più forte di prima’’, aveva raccontato il conduttore Icona della tv degli Anni ’90, travolto dall’inchiesta “Vallettopoli” (lo accusarono di aver approfittato di ragazze che volevano far carriera nello spettacolo). In seguito allo scandalo Valerio Merola si è trasferito a Cuba, dove in questi anni ha organizzato una versione internazionale di Bravissima e ha intrapreso la carriere di consulente artistico della televisione di Stato cubana. (Continua a leggere dopo la foto)



‘’Da tre anni - ha raccontato in un’intervista rilasciata nel 2018 -porto di nuovo in giro per l’Italia Bravissima: è stato in assoluto il primo talent show, lo realizzai nel ’91 e oggi è un format di successo anche in Sudamerica. L’idea è quella di scovare le showgirl del futuro: Chiara Galvani, l’ultima vincitrice, l’abbiamo presentata a The Voice e ha superato il primo provino’’. Ritorna in Italia nel 2000, per condurre alcune trasmissioni su reti di secondo piano e locali.

Nel 2004 partecipa al reality show L'isola dei famosi, mentre nella stagione 2005/2006 realizza i collegamenti esterni per Domenica In. Nell'agosto 2012 è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per avere dichiarato di essere residente nel Principato di Monaco, quando di fatto svolgeva la sua attività in Italia. Secondo l’accusa, per cinque anni, attraverso società "schermo" e prestanomi, Merola avrebbe sottratto al fisco compensi per 4,6 milioni di euro, oltre a Iva per 1,5 milioni di euro, omettendo di presentare le dichiarazioni fiscali.

Due anni dopo viene assolto dal Tribunale di Roma dalle accuse di evasione fiscale perché il fatto non sussiste. Valerio Merola è nato a Roma il 15 giugno 1955 sotto il segno zodiacale dei Gemelli, è alto un metro e novantadue e pesa circa ottantacinque chili. Il conduttore non è mai stato sposato e non ha figli. Nel 2018 entra nel cast della terza edizione del ‘’Grande Fratello Vip’’.

