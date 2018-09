“Carlotta Maggiorana?”: il compaesano di Miss Italia risponde così (davvero)

Carlotta Maggiorana è la più bella. È lei la vincitrice della 79esima edizione di Miss Italia, il concorso di bellezza più famoso e longevo del Paese la cui finalissima è andata in onda in diretta lunedì 17 settembre 2018 su La7. Già Miss Marche, Carlotta, 26 anni, si è aggiudicata la corona e la fascia più ambite. Secondo posto per Fiorenza D'Antonio, terzo per Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia (in provincia di Viterbo) con la gamba sinistra artificiale in seguito a un tragico incidente e che sul palco di Miss Italia ha sfilato con una protesi decorata, per l'occasione, con dei cristalli. Carlotta è originaria di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) ma da molti anni vive a Roma. Ha studiato danza all’Accademia Nazionale di Roma, intervallando la sua più passione per il ballo con lo studio presso l’Istituto Magistrale San Sisto Vecchio. Ed è inutile aggiungere che sia uno spettacolo di ragazza. Non è proprio una sconosciuta, però, al mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)



Ha avuto già diversi ruoli, sia al cinema che in televisione. Ha per esempio recitato con Brad Pitt e Sean Penn nel film 'The tree of life' e in 'Un fantastico via vai' di Leonardo Pieraccioni. Non solo. Nel 2012 ha preso parte alle riprese della serie di 'Italia2, S.P.A', mentre lo scorso anno ha recitato in 'L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo' nel ruolo di Sofia. Ancora, sempre sul piccolo schermo e sempre sulle reti Mediaset, nel 2011 Carlotta è stata l’assistente di Paolo Bonolis ad 'Avanti Un Altro' e due anni dopo, nel 2013, l'abbiamo ritrovata a Paperissima nel ruolo di Paperina.

Vanta già due record la neo Miss Italia: è la più 'anziana' e la prima ad essere già sposata. Da pochissimo, in realtà. Dall'11 agosto scorso, quando ha detto sì a Emiliano Pierantoni, imprenditore 39enne, nella chiesa della Gran Madre di Dio di Grottammare, nelle Marche. È stato proprio lui, insieme alla mamma di Carlotta, a iscriverla al concorso. Ovviamente da quando la Maggiorana è stata incoronata spuntano sempre più informazioni su di lei in rete, ma è plausibile pensare che i suoi compaesani conoscano già tutto di lei.

Beh, non è così. Almeno per un uomo di Cupra Marittima, il paesino di 5mila anime che ha dato i natali a Carlotta. Come di consueto, subito dopo l'incoronazione sono scattate le interviste ai compaesani della reginetta di bellezza e uno di loro ha dato una risposta davvero esilarante a una giornalista di VeraTv. Alla domanda “Lei conosce Carlotta Maggiorana?”, l'uomo ha risposto così, che l’unica maggiorana che conosce è quella che mette nella trippa, alludendo all’erba aromatica. Sarà stato difficile per la giornalista trattenere una risata...

