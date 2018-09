Luisa Ranieri è tornata sul piccolo schermo tv in qualità di attrice. In questi giorni è protagonista su RaiUno de La Vita Promessa, fiction che sta riscuotendo ottimi numeri in termini di share e auditel. La vita promessa, dunque, è una serie in costume ambientata negli anni Venti, interpretata da Luisa Ranieri, per la regia di Ricky Tognazzi, che racconta del nostro passato finendo per parlare del presente. La storia di una famiglia di siciliani nella New York del Proibizionismo e della grande crisi del ’29, che parte dal dolore di un Sud misero e violento ed approda ai tepori domestici e alle seduzioni della famosa Little Italy, il sobborgo dell’emigrazione italiana a Manhattan. Saga familiare, racconto di “gente comune”, realismo, epica, gangster movie si fondono in una ricetta di taglio classicamente melodrammatico, con al centro una madre coraggio che non è un personaggio buono a tutti i costi. (Continua a leggere dopo la foto)



Il personaggio interpretato da Luisa Ranieri, Carmela, sta riscuotendo tanto successo nei salotti televisivi in questi giorni. Carmela Carrizzo (Luisa Ranieri) è madre di cinque figli e moglie innamorata di Salvatore (Marco Foschi): coltiva la terra del barone Lanza, il cui campiere, Vincenzo Spanò (Francesco Arca), è un uomo senza scrupoli. Spanò odia da sempre Salvatore, il marito di Carmela perché è ossessionato dal desiderio di possedere la donna, che lo ha sempre respinto. E Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti, ha voluto parlare di questo e non solo durante l'ospitata odierna a La vita in diretta nel salotto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio grazie al ruolo di Carmela de La vita promessa, Luisa Ranieri ha mandato un appello al governo italiano affinché ci sia maggiore sensibilità nei confronti dei migranti. Infatti, nella fiction emerge la tanta sofferenza dei migranti italiani che arrivavano in America. Attraverso gli occhi di Carmela si può rivivere l'emancipazione femminile. E appunto, su questo tema così delicato, l’attrice ha chiesto maggiore sensibilità. Luisa Ranieri, romana, ha dovuto imparare a parlare bene il siciliano: "È stato un duro lavoro ma sono stata fortunata nell'avere a disposizione anche degli attori davvero bravi. E poi sono abituata a sentir parlare Luca (Zingaretti, ndr.) quando interpreta Il Commissario Montalbano". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma Luisa Ranieri a La vita in diretta si è spogliata di tutte le sue debolezze finendo in lacrime: colpa dell'affetto del pubblico che, secondo l'attrice, non è mai scontato. Nel salotto di RaiUno, la Ranieri ha spiegato che da piccola era molto timida e questo le impediva di viversi a pieno la propria femminilità, nonostante la forza di sua madre: "La donna racchiude una serie di forze e debolezze. Quando penso alla donna penso a un essere molto forte perché abbiamo la capacità di rinascere sempre" ha affermato l’attrice. "Su certe cose noi donne abbiamo una marcia in più, l’ho riscontrato".

