Fabiana Britto è incandescente. Quando c'è lei a Pomeriggio Cinque il trash è sempre dietro l'angolo. Già la scorsa settimana, infatti, la modella curvy ha infiammato gli animi della platea scelta da Barbara d'Urso. Dopo aver letto il parterre di ospiti i telespettatori erano pronti a 'gustarsi' una scena simile. Sì, perché nel salottino di Carmelita ha trovato spazio, come spesso accade, Fabiana Britto. La super modella brasiliana, diventata celebre nel mondo copertina per Playboy, e conosciuta in Italia per la sua breve partecipazione al Grande Fratello 15, è un'ospite fissa del salotto di Carmelita. Di recente Fabiana è stata nuovamente fotografata per Playboy, stavolta l'edizione portoghese. Entusiasta, la modella ha dichiarato: "Essere fotografata in una serie di scatti immortali dal maestro internazionale Emanuele Jeane Appendino, in una location da sogno tutta italiana come quella di San Lorenzo Al Mare Cantieri, è stata un’esperienza unica e irripetibile. Essere ancora una volta Playmate ma in un’altra nazione europea mi ha reso davvero orgogliosa". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma perché Fabiana fa sempre discutere a Pomeriggio Cinque? La scorsa settimana è stata protagonista di una rissa tv scaturita da alcune frasi pronuniate dall'opinionista Patrizia Groppelli che non ha gradito l'outfit provocante della Britto. La Groppelli, infatti, ha sottolineato alla sexy curvy che il suo abbigliamento, troppo succinto a suo dire per le 5 del pomeriggio, la farebbe apparire volgare. Per poi chiederle: "Ma il seno è vero?". E da lì sarebbe scoppiata la bagarre. La rivale avrebbe definito la brasiliana "Volgare" prima di tutto, oltre poi a dirle che non farà mai carriera. Fabiana però si è difesa: "Io volgare? Io sono una donna e indosso quello che voglio. Tu sei solo invidiosa, io ho tutto naturale, non ho dovuto pagare 6 o 10 mila euro per rifarmi il seno". La Groppelli, non contenta, incalza: "Ma chi dici. Il tuo seno? Tra 5 anni ti cade tutto per terra". (Continua a leggere dopo la foto)



E oggi secondo round con protagonista sempre la Britto. Ma questa volta non c'entra nulla la Groppelli. Ha fatto tutto la modella curvy attaccando Justine Mattera, rea di aver postato una foto sui social alquanto provocante. Fabiana Britto, nei giorni scorsi, ha postato delle foto hot su Instagram con il gagliardetto del Milan. Alcuni opinionisti presenti nel salotto di Pomeriggio Cinque avrebbero definito gli scatti volgari e Fabiana avrebbe ribattuto piccata: "Non sono volgare, la scorsa settimana c'era ospite Justin Mattera che ha postato una foto con la pata...a di fuori". (Continua a leggere dopo la foto)



È dovuta intervenire nuovamente Barbara d'Urso a cercare di riportare i termini consoni. Carmelita blocca la modella curvy e le ha consigliato di 'moderare i toni'. A quel punto Fabiana Britto si è calmata riformulando la fra ha sottolineato come: "Nella foto Justin copriva le parti intime con la mano". Ma per il parterre di Pomeriggio Cinque le foto di Justine non sono volgari, contrariamente a quelle della Britto.

