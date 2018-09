Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 ci sarà. Senza nessun dubbio. L'ex naufrago e tronista di Uomini e Donne, coinvolto nel caso canna-gate in occasione dell'avventura in Honduras, ci sarà o no al Grande Fratello Vip 3? Dopo alcuni rumors circa il veto posto dai vertici Mediaset per la presenza dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ecco quali sono le ultimissime novità. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, infatti, Francesco Monte il 24 settembre sarà all'interno della casa di Cinecittà. Ma chi ci sarà insieme a lui? Una delle principali novità è l'assenza di Gabriele Parpiglia: "Non ci sarò, mi mancherà ma ci sono altri progetti in ballo" ha scritto su Instagram la penna del settimanale Chi. E proprio il rotocalco diretto da Alfonso Signorini annuncia i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3. (Continua a leggere dopo la foto)



Il cast del Grande Fratello Vip 3 è ormai al gran completo: ci sarà spazio per il comico Maurizio Battista, le "Donatella" Giulia e Silvia Provvedi (ex fidanzata di Fabrizio Corona, ndr.), il campione olimpionico Fabio Basile e l'attore Enrico Silvestrin. E ancora, come si vede nello scatto postato da Chi, spazio a Martina Hamdy, Eleonora Giorgi, Lisa Fusco, Ivan Cattaneo, Jane Alexander, Walter Nudo senza dimenticare gli ultimi arrivati Elia Fongaro, Andrea Mainardi, Stefano Sala e Benedetta Mazza. Gli ultimi due arrivati, invece, sono la Marchesa d'Aragona e Valerio Merola. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma intanto, Francesco Monte è stato paparazzato proprio dal settimanale Chi. In compagnia di una sua prossima coinquilina. Proprio lei, Giulia Salemi: i due si sono incontrati per le vie della città di Milano. Si è trattato - secondo quanto riportato dal settimanale Chi - di un incontro quasi casuale. Si sono salutati con un tenero bacio sulla guancia ma tra i due non sembra esserci altro. Magari all'interno della casa qualche piccola intesa potrebbe far scoccare la scintilla. Anche se Francesco è single e pare non abbia voglia di avviare nuove storie d'amore, ancora scottato dall'addio di Cecilia Rodriguez. E a proposito della sorella di Belen... (Continua a leggere dopo la foto)



Incontro tra ex cognati? A quanto pare, infatti, il settimanale Chi ha paparazzato nelle ultime ore Andrea Iannone in compagnia di Francesco Monte. Il motociclista è stato appena lasciato da Belen (anche se lei deve confermare) mentre l'ex tronista di Uomini e Donne è una vecchia conoscenza della crew Rodriguez essendo stato a lungo fidanzato con Cecilia. I due giovani, come testimoniato dalle foto scattate da Chi, sembrano alquanto sereni nonostante il periodo no dal punto di vista amoroso.

