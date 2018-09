“Mi ha iscritto lui a Miss Italia”: ecco chi è il marito di Carlotta Maggiorana

Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018. Inutile dire che sia uno splendore di ragazza, parlano le immagini. Ma è una Miss con ben due primati: con u suoi 26 anni è la più 'anziana' ed è anche l'unica finora ad essere sposata. Già, Carlotta ha un marito, anche se da pochissimo. Lui si chiama Emiliano Pierantoni e la coppia si è giurata amore eterno meno di due mesi fa: l'11 agosto nella chiesa della Gran Madre di Dio di Grottammare, nelle Marche. La proposta le era arrivata il giorno di San Valentino, al termine di una cenetta romantica con Ken, il boxer di casa di tre anni e mezzo, che per l’occasione indossava il papillon. Emiliano, 39 anni e di mestiere imprenditore, dopo la vittoria di Carlotta al concorso di bellezza più famoso del Paese, ha raccontato le sue prime impressioni al Corriere della Sera. Dietro alle quinte della kermesse giunta alla sua 79esima edizione, ovviamente al settimo cielo per la proclamazione di Carlotta, ha detto che “se una moglie è contenta, anche la coppia è felice”. (Continua dopo la foto)



“Certo – ha aggiunto sempre al Corriere -, mi toccherà aspettare per un figlio…”. Ma a quanto dice lei era stato proprio Emiliano a iscriverla al concorso insieme a sua mamma e a dirle di “non tornare a casa senza la corona”. Accontentato: così è stato. E poi, dice ancora Carlotta, “è un uomo, avrà pazienza, anche perché io sono una donna all’antica, credo ancora in certi valori e la famiglia è importantissima”. “Carlotta ha già fatto tante cose nel mondo dello spettacolo, ma ogni volta, terminato il suo impegno, è tornata subito a casa”, aggiunge Emiliano.

Da 'Avanti un altro' a 'Paperissima' passando per fiction e film come T'he Tree of Life' di Terrence Malick e 'Un fantastico via vai' di Leonardo Pieraccioni: la neo Miss Italia non è certo nuova in questo mondo. Emiliano e Carlotta si sono incontrati per la prima volta anni fa, in un locale delle Marche. Lui aveva trent’anni, lei diciassette. “Era troppo giovane per approfondire...”, scherza Emilano.

“Tre anni dopo, a Roma, un’amica comune ci ha presentati. Ma ho aspettato due mesi prima di dargli il primo bacio, in macchina”, racconta invece Carlotta. E l'estate scorsa è arrivato il sì. Ora, corona in testa e fascia della più bella in tasca, Carlotta sogna “un film con Meryl Streep, Julia Roberts, Denzel Washington. Ma non disdegno neppure il mondo dello spettacolo”. E magari per un po' i coniugi Pietrantoni non riusciranno a fare le prove libere su pista (lui è un grande appassionato di motori), “io con la mia Citroen C1 Cup rossa, lui con il suo prototipo sport nero”.

