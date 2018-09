Non è facile ripartire, ma bisogna farlo. Sarà dura, durissima. Lo è stato doverlo salutare, lo è di più iniziare una nuova stagione o un nuovo percorso di vita e non vederlo lì, sul piccolo schermo della TV, con il suo immancabile sorriso. Lui, sempre sorridente, nonostante la vita gli abbia voltato le spalle strappandolo troppo presto agli affetti dei suoi cari, della piccola Stella e dell'amore Carlotta Mantovan. Già, Fabrizio Frizzi non c'è più ma è difficile farsene una ragione: da marzo il mondo della TV non riesce a colmare questa grave perdita. Lui, uomo tutto d'un pezzo - e non potrebbe esser altrimenti, considerati i giudizi unanimi dei colleghi -, professionista esemplare. Che avrà guidato dall'alto, con il suo immancabile sguardo sorridente, il nuovo inizio della figlia Stella. "Buon primo giorno di scuola, amore mio" ha scritto qualche giorno fa mamma Carlotta sui social, rompendo un silenzio che durava da troppo tempo. (Continua a leggere dopo la foto)



Per Carlotta Mantovan e Stella Frizzi adesso è tutto diverso. La piccola di casa con l'avvio di un nuovo percorso di vita farà nuove amicizie, imparerà tante cose e chissà quante volte le parleranno di suo papà e del suo animo buono. Carlotta, invece, da quest'anno è tornata in Rai: per lei spazio a Tutta Salute, programma di RaiTre in onda il sabato. Ma la Mantovan, recentemente, l'abbiamo vista tornare lì dove una decina di anni fa ha conosciuto il suo Fabrizio: Miss Italia. Lui conduceva, lei conquistava la tanto desiderata coroncina. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante la finalissima di Miss Italia 2018, infatti, c'è stato un momento di grande commozione con un momento molto toccante. L'ingresso di Carlotta Mantovan e una standig-ovation tutta dedicata al compianto Fabrizio. Ma come se la passano, nella vita di tutti i giorni, la vedova Frizzi e la piccola Stella? Come dicevamo in apertura l'ex modella e giornalista ha ricominciato a lavorare, diventando la nuova co-conduttrice di 'Tutta salute', su Rai 3, accanto a Michele Mirabella mentre si prepara a Portobello con l’amica Antonella Clerici. Il settimanale Diva e Donna ha 'paparazzato' Carlotta in compagnia di Stella. (Continua a leggere dopo la foto)



La Mantovan sta cercando di tornare alla vita di tutti i giorni. A darle forza la figlia Stella, con cui è stata fotografata dal settimanale in un parco della Capitale. La mamma e la piccola giocano allegre, mentre Stella tiene in braccio il pupazzo di Woody, personaggio del cartone animato "Toy Story", che il papà ha doppiato nel 1996. Insomma, Fabrizio è sempre con loro, anche sotto altre sembianze...

Leggi anche:

“Grazie”. Carlotta Mantovan in tv: quanta emozione all’esordio in Rai

fbq('track', 'Gossip');