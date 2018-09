Il trono Over di Uomini e Donne sta regalando grandi emozioni fin dalle primissime settimane. A tenere banco, in questo avvio di settembre, è la stessa coppia che lo scorso anno ha catalizzato l'attenzione: Riccardo Guarneri e Ida Platano. Il tarantino e la bresciana, protagonisti anche a Temptation Island lo scorso luglio, sembrano essere proprio ai ferri corti. Anzi, a dirla tutta, sembra che la loro relazione sia arrivata al capolinea: il lungo tira e molla sta per concludersi nello studio di Uomini e Donne. Ieri, a far infuriare Guarneri, ci ha pensato anche Tina Cipollari che lo ha attaccato duramente reputandolo persona voglioso solo di storie facili e di donne senza carattere: "Tu - riferendosi a Ida - meriti molto di più" ha sottolineato la Cipollari. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma non ci sono solo storie vecchie o minestre riscaldate nel salotto di Uomini e Donne trono Over. Il dating-show di Maria De Filippi, infatti, ha aperto le porte a un nuovo personaggio: Sebastiano, già ribattezzato dal mondo dei social come il novello Sossio Aruta. Nella puntata andata in onda oggi, infatti, il siciliano si è dato molto da fare con le signore del parterre e Maria fa battute sul suo prodigarsi per sentire e incontrare svariate di loro. Chi invece ha meno voglia di scherzare è Luisa che oggi sembra sia rimasta molto male del suo 'svolazzare' di qua e di là; mostrandosi piuttosto coinvolta e dicendo di averci creduto attacca il bel Sebastiano. (Continua a leggere dopo la foto)



Un siparietto che si fa a tratti bollente con una rivelazione hot da parte della corteggiatrice: "Ci siamo visti ieri sera e hai voluto baciarmi! Hai cercato le mie labbra! E non solo quelle!", ma Sebastiano afferma placidamente il contrario. Dal canto suo, la corteggiatrice di Uomini e Donne rivela come sia andata lei a prenderlo in albergo: "Ma l’uomo sei tu". Ma Sebastiano non ha deluso solo Luisa. Anzi, quando Maria gli fa notare che sono rimaste solo due corteggiatrici su cinque, Roberta e Denise, c'è chi sottolinea come sia stata 'messa in stand-by'. Proprio Denise, infatti, ha accusato il siciliano di aver rifiutato il suo invito per: "Ragioni logistiche". (Continua a leggere dopo la foto)



In seguito, Maria De Filippi gli chiede con chi vorrebbe ballare tra le quattro dame. Inizialmente, il cavaliere ha fatto il nome di Caterina, ma vedendo la sua faccia infastidita ha preferito tornare a sedere senza ballare. Ed ecco che i commenti sui social non sono cessati. Molti vedono la somiglianza con Sossio nei modi di fare. Infatti, all’Aruta è capitato spesso di conoscere più donne nello stesso periodo. Ci sarà da divertirsi...

