Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, una coppia ormai di fatto per il mondo della televisione. Mamma e figlia hanno esordito insieme, sullo stesso set, lo scorso maggio con "Vuoi Scommettere?" un esperimento che non ha premiato in termini di ascolti ma ha fatto avvicinare proprio Michelle e Aurora che in passato hanno vissuto momenti difficili. "C’è stato un lungo periodo in cui litigavamo spessissimo. Un momento di rottura che però è stato importante per creare un nuovo legame. E’ stato poco prima che andassi a vivere da sola, verso i miei 18 anni. Facevo cazzate su cazzate", rivelazioni scottanti e inaspettate della Ramazzotti che ha fatto pagare le pene dell'inferno a mamma Michelle: "Lì, in quel periodo, ha rischiato seriamente di perdersi". (Continua a leggere dopo la foto)

La relazione tra mamma e figlia non è sempre stata facilissima anche per via della gelosia: "Era un periodo complicato: lei aveva le bambine piccolissime, poi c’era il marito, Tomaso, che carinamente ci teneva a me quindi mi stava addosso anche lui. - ha confidato al settimanale 'F' lo scorso maggio Aurora - Ma io volevo solo andare in giro a fare casino, ubriacarmi, limonare, ma lo facevo troppo e spingevo troppo, anche oltre quello che sapevo lei avrebbe sopportato. Un giorno le ho detto ‘Vado a vivere da sola’, vediamo come va senza di loro". Michelle Hunziker, oggi sempre vicino alla sua Aurora, si è detta molto felice di quel che è diventata la sua 'piccola'. (Continua a leggere dopo la foto)

Eppure, tra qualche settimana le vedremo entrambe piangere a dirotto in televisione. Proprio così, Michelle e Aurora tornano sul piccolo schermo. Quando? A novembre, in occasione della nuova edizione di Scherzi a Parte, il programma televisivo condotto da Paolo Bonolis che prenderà il via giorno 9 novembre. E secondo quanto riportato dal settimanale Chi - nell'edizione in edicola da mercoledì 19 settembre - ancora non si sa chi sia la carnefice e chi la vittima dello scherzo ma una delle due verserà "torrenti di calde lacrime". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma Michelle Hunziker e Aurora Ramazotti non sono le uniche che cadranno nella trappola della trasmissione. "Protagonista della prima emissione di scherzi sarà Barbara D'Urso - viene riportato da TVBlog - ma potremo vedere scherzi anche a Adriano Pappalardo, Giuseppe Cruciani, Nino Fromicola, Gerry Scotti e Federica Panicucci". Saranno quattro puntate che andranno in onda nel mese di novembre.

