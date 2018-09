“Molto doloroso”. Ilary Blasi non l’aveva mai confessato. Ma ora si scioglie

A 'Le Iene' adesso ci sarà Alessia Marcuzzi. Bye bye Ilary Blasi (che ha condotto il programma nel 2004 e dal 2007 al 2018), benvenuta Alessia, regina dell'Isola dei Famosi. Del suo arrivo, in realtà, si parlava da tempo, anche se la conduttrice romana non era l'unica in lizza. Dai corridoi Mediaset erano usciti anche i nomi di Belen Rodriguez, Melissa Satta, Miriam Leone e Diletta Leotta. Ma alla fine, dopo settimane di rumor, la Marcuzzi ha avuto la meglio su tutte. Che poi il suo è un ritorno, mica un debutto. In ogni caso, Alessia ha ufficializzato il nuovo incarico di recente, sui social con un post molto simpatico che ha fatto subito incetta di like e di commenti lasciati dai fan più che entusiasti di rivederla nella trasmissione di davide Parenti. La conduttrice ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono insieme agli altri protagonisti del programma. E così, dopo un'estate trascorsa all'insegna del riposo e soprattutto della famiglia, la Marcuzzi è pronta a dare inizio alla nuova stagione televisiva, ma su Italia uno almeno per ora. (Continua dopo la foto)



E Ilary? Anche la moglie di Francesco Totti sta per tornare sul piccolo schermo. Con la terza edizione consecutiva del Grande Fratello Vip. Manca pochissimo al via: il reality partirà il prossimo 24 settembre e infatti negli ultimi giorni è stato reso noto anche il cast completo. Sempre qualche giorno fa, poi, una fotografia della ormai ex conduttrice de Le Iene insieme ad alcuni operatori dello staff del GF ha catturato l’attenzione e in qualche modo sconvolto i fan.

Quella nello scatto di gruppo è infatti una Ilary diversa dal solito, con un'inedita frangetta. Ovviamente sta benissimo anche in questa versione, ma la domanda è: ha cambiato look? No, a quanto pare. Ha solo fatto un cambio di pettinatura. E infatti sul profilo Instagram di Alfonso Signorini sono apparse altre foto, probabilmente scattate lo stesso giorno, in cui si vedono meglio i capelli della Blasi, che appare come sempre.

Ma tornando per un attimo a Le Iene, che ormai per Ilary rappresentano il passato, la signora Totti si sfoga sulle pagine della rivista Chi. “La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa – si legge nell'intervista sull'ultimo numero del settimanale - Quella è casa mia, ci ho passato degli anni, mi sono divertita, mi ha dato visibilità, mi ha dato la possibilità di crescere i miei figli perché ero impegnata una volta alla settimana, quindi era anche piacevole andare per 24 ore a Milano e poi ritornare”.

