“Se ne vanno”. Temptation Vip, dopo 3 giorni la coppia lascia: “Non ce la faccio”

Temptation Island Vip, buona la prima. La nuova edizione del dociu reality riservato ai volti (più o meno) noti e affidata a Simona Ventura (quella nip la conduce da sempre Filippo Bisciglia, ndr) ha debuttato martedì 18 settembre su Canale 5 e registrato ottimi ascolti. A seguire le vicende e i problemi delle sei coppie in gioco – ovvero Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bernardo, Fabio Esposito e Marcella Esposito e Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra - 3.449.000 telespettatori per il 19,5% di share. Il programma di Simona Ventura, però, ha perso la sfida Auditel da 'Una pallottola nel cuore 3' su Rai1, che ha interessato 4.022.000 telespettatori con uno share del 17,51%. A luglio scorso, la prima puntata dell’edizione dei non famosi di Temptation Island aveva davanti allo schermo 3.751.000 telespettatori con il 21,5% di share. (Continua dopo la foto)





Già nella prima puntata se ne sono viste delle belle. Giusto per fare qualche esempio, Valeria è partita 'in quarta' col tentatore Ivan e Sossio e Ursula hanno litigato ancor prima di arrivare al villaggio. E una coppia ha già lasciato il programma. Sì, dopo solo 3 giorni di permanenza al villaggio, Fabio e Marcella hanno abbandonato. Lui non è riuscito a sopportare la lontananza da lei e ha chiesto un falò di confronto anticipato La sua intenzione era quella di farle la proposta di nozze, ha anche mostrato a Simona la scatolina con l'anello: "È una cosa molto importante. Veniamo entrambi da due divorzi e bisogna essere molto convinti. Io sono convinto", ha detto.

La conduttrice, però, gli ha mostrato un video con Marcella spiazzata dalla richiesta del falò anticipato: "Accettarlo sarebbe una sconfitta - ha commentato lei - Io voglio che questa relazione continui con tutti i crismi. Ma siamo qualcuno solo insieme?". Non si è presentata e così Fabio ha raggiunto il vilaggio delle ragazze ma gli addetti del programma lo hanno fermato, assicurandogli che avrebbero riferito alla fidanzata il suo messaggio. E Marcella alla fine è arrivata.

Ha abbracciato Fabio ribadendo però il concetto che non riuscire a stare lontani nemmeno per tre giorni per lei è sbagliato. Da lì è nata una discussione: "Tu mi dai tutto ma io mi sento nel fallimento di non ricevere l'unica cosa che ti ho chiesto. Sono passati solo tre giorni – gli ha detto Marcella - Ma allora cosa sei venuto a fare?". Fabio a quel punto ha cercato di far capirle che tre giorni gli sono bastati per capire in quale direzione far andare il loro rapporto e ha poi fatto un passo indietro sulla proposta di nozze. Alla fine i due hanno lasciato il programma insieme, ma senza nemmeno un bacio o un abbraccio. “Sono molto arrabbiata”, ha sottolineato lei, che così ha perso l'occasione di riflettere più a lungo sulla sua storia d’amore.

