Dopo il clamoroso flop del debutto, c’è ancora ovviamente grande curiosità intorno a quello che succede a ''la prova del cuoco''. I numeri, i dati di ascolto, relativi alle nuove puntate del programma condotte da Elisa Isoardi non sono stati dei migliori e rispetto alle edizioni condotte da Antonella Clerici il calo registrato ha fatto saltare sulla sedia i vertici Rai. Prendere il posto della Clerici non è stato facile, perché Antonellina non solo ha creato “La Prova del Cuoco” – facendo nascere in Italia un nuovo genere televisivo – ma lo ha anche plasmato a sua immagine e somiglianza, format che è stato alquanto stravolto dalla nuova conduttrice che ha voluto rinnovare e portare in scena nuovi cuochi e nuovi volti. La scelta di Elisa Isoardi di tagliare “La Prova del Cuoco” di Antonella Clerici, non solo è stata una scelta sbagliata, ma anche impopolare, cosa rilevata anche dagli ascolti deludenti che il programma sta registrando fin dal suo esordio. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel tentativo di non replicare un modello appartenente alla collega, la nuova conduttrice ha cambiato la formula, introducendo elementi nuovi (meno ricette, più attenzione agli alimenti) che al momento non sembrano incontrare grandi riscontri nel pubblico. Stessa cosa per il cambio del cast con addii illustri (come Anna Moroni) e innesti vari (Andrea Lo Cicero deve ancora convincere gli spettatori). Elisa Isoardi ha davanti una strada tutta in salita. Si può ancora migliorare, si deve migliorare ma gli accorgimenti vanno presi il prima possibile.

E così dai vertici Rai è partita già la rivoluzione. In questi dieci giorni di programmazione il programma di Rai Uno ha preso delle sonore mazzate dalla concorrenza, ovvero dal ‘Forum’, il tribunale televisivo di Canale 5 condotto dalla giornalista Barbara Palombelli e ''La prova del cuoco'' tornerà alle origini. "Aveva ragione Antonella", ha esclamato Elisa Isoardi durante la puntata. Così le cucine che useranno gli chef diventeranno più grandi, torneranno gli amati grembiuli che Antonella non dimenticava mai di usare e ci saranno più ricette.

Elisa ha promesso molte più ricette e nella puntata andata in onda mercoledì 19 settembre è già evidente il ritorno al passato. Altro cambio è nella decisione di “sfruttare” i vecchi protagonisti della trasmissione, scelti non solo come giurati, ma anche in cucina. Altra novità? Pare che Antonella Clerici sia rimasta dietro le quinte della trasmissione come una sorta di consulente.

“Mai successo, sono senza parole”. Povera Elisa Isoardi, che imbarazzo a ‘La prova del cuoco’