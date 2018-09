Erano i tempi di Mtv e dei VJ. Era il 1994 ed Enrico Silvestrin è stato il pioniere: quell'anno è diventato il primo VJ italiano nella storia dell'emittente conducendo da Londra in inglese programmi di Mtv Europe come Mtv Video Music Awards, Mtv Select e Hitlist Italia. A Mtv Italia, invece, era il volto di Sonic e di Mtv Supersonic. Tra gli anni Novanta e i primi del Duemila, Silvestrin era famosissimo. Poi, nel 2005, ha concluso la sua esperienza a Mtv e si è dedicato completamente alla recitazione. Chi lo seguiva al tempo, non può averlo dimenticato in Distretto di Polizia, stagioni 6, 7 e 8 (tra il 2006 e il 2008) e poi ne L'Ispettore Coliandro. Non solo tv. Nel curriculum di Enrico anche diverse esperienze cinematografiche. Qualche esempio? 'Ecco fatto', 'Come te nessuno mai' e 'Ricordati di me' di Gabriele Muccino, rispettivamente 1998, 1999 e 2003, e l'anno successivo, nel 2004, l'abbiamo visto in 'Che ne sarà di noi' di Giovanni Veronesi. (Continua dopo la foto)



Avrebbe dovuto partecipare anche a 'L'ultimo bacio', sempre di Muccino, ma ha dovuto rinunciare alla parte poi affidata a Giorgio Pasotti per via di impegni professionali concomitanti alle riprese del film cult. Ancora: Enrico ha anche tentato la carriera musicale con il gruppo dei Silv3rman. A proposito di musica, è lì, in quel mondo, che dopo aver messo da parte la carriera di attore, Enrico si è 'buttato'. Ha prodotto alcune tracce dell'album di J-Ax 'Il bello d'esser brutti', nel 2005, e poi è diventato speaker per RadioRadio, dove conduce un programma di attualità.

È da un bel po', comunque, che Silvestrin è 'sparito' dalle luci della ribalta. Classe 1972, e sul fronte vita privata si sa che è stato a lungo fidanzato con la deejay Emanuela, dalla quale ha avuto un figlio, Gianmarco, che oggi ha 7 anni. Nel 2018 arriva la 'rivincita' televisiva e la produzione del Grande Fratello Vip decide di inserirlo nel cast della terza edizione. Enrico Silvestrin ha goduto di una notorietà davvero impressionante, salvo poi ripiegare su una vita al riparo dai riflettori a cui aveva abituato il suo ormai fedele pubblico.

Oltre che attore, Silvestrin è anche cantante, compositore e musicista pluristrumentista: suona la chitarra, il pianoforte, le tastiere e la batteria. Ha fatto parte, oltre che degli "Agony 'n' Cage", delle formazioni "Tempus Fugit", "Ilor" e "Silv3rman"; con quest'ultimo gruppo ha inciso un album dalle sonorità grunge, Larger than life, uscito nel 2004 su etichetta V2/Sony Music e dedicato al simpatizzante no-global Carlo Giuliani.

